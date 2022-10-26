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ليبيا في قلب مناوشات بين مالي وفرنسا في «منتدى داكار»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 10:02 مساء
ليبيا في قلب مناوشات بين مالي وفرنسا في «منتدى داكار»
فعاليات اليوم الثاني لمنتدى داكار الدولي حول السلم والأمن الأفريقي، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)
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أقحمت باماكو اسم ليبيا في مناوشاتها مع باريس بعدما ذكرتها بتدخلها العسكري في البلد قبل 11 سنة «من أجل عملية لا نعرف هدفها حتى اليوم»، وفق تصريح وزير خارجية مالي عبد الله ديوب.

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ورد ديوب حلال افتتاح منتدى داكار (السنغال) حول السلام والأمن في أفريقيا على اتهامات وجهتها وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرنكفونية، كريسولا زاكاروبولو، للنظام العسكري في باماكو بالتخلي عن القتال ضد «الجهاديين». وقالت: «في مواجهة السلطات المالية التي قررت تفضيل بقائها السياسي بالسلطة على حساب مكافحة الإرهاب، لم تعد الظروف السياسية مستوفاة لفرنسا لمواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة المالية».

جاء الرد من مالي حين وصف وزير خارجيتها، في خطابه مساء الثلاثاء في الجلسة العامة المخصصة للأزمات العالمية والسيادة في أفريقيا، العلاقات مع باريس بأنها «عملية علاقات عامة كبيرة ولكنها تفتقر إلى الصدق».

وتابع ديوب لافتًا إلى كلمة الوزيرة الفرنسية: «أشارت إلى أن النظام في باماكو يقاتل من أجل بقائه، أعتقد أن نظامًا بهذه القاعدة الشعبية غير قلق بشأن بقائه، حيث تكافح مالي من أجل بقائها كدولة وبقاء الدولة المالية مهدد لأن فرنسا على رأس منظمة دولية تدخلت في ليبيا من أجل عملية لا نعرف هدفها حتى اليوم»، على حد تعبيره.

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وبشأن تداعيات التدخل العسكري الذي قاده الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في ليبيا، يتهم عبد الله ديوب فرنسا بأنها لعبت بعدها دور رجل إطفاء الحريق، متابعًا: «البقاء الذي نتحدث عنه هو بقاء دولنا، إنه فشل جيوستراتيجي كبير أوصلنا إلى هذه المشاكل، وحتى اليوم، لا أحد (الغرب) يتحمل المسؤولية».

واشترط وزير الخارجية المالي، مساء الثلاثاء، لاستعادة العلاقات مع فرنسا «احترام سيادة باماكو» و«خياراتها الاستراتيجية».

ديوب: لسنا أطفال.. نعرف القواعد
وردًا على سؤال حول الاتهامات الموجهة لفرنسا في رسالة بعث بها في أغسطس الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، يدين فيها على وجه الخصوص «الانتهاكات المتكررة» للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية، أكد ديوب أن بلاده تنتظر الجلسة الخاصة التي يطلبها لتقديم البراهين. وقال: «نحن لسنا أطفالًا، نحن أعضاء في الأمم المتحدة، ونعرف القواعد لقد طلبنا جلسة خاصة لنتمكن من مناقشة هذه القضية».

وبدأ التوتر مع فرنسا بعدما شارك قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي، اسيمي غويتا، في انقلاب أغسطس 2020، وفي يونيو 2021، أدى اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الانتقالية بعدما نفذ انقلابه الثاني في 9 أشهر. وقرر غويتا أواخر العام الماضي السماح بنشر مجموعة «فاغنر» الروسية، التي يُعتقد أن لها علاقات قوية مع الحكومة الروسية.

كما توترت علاقات باماكو مع الأفارقة أيضًا بعدما وجه الشهر الماضي رئيس الوزراء المالي الانتقالي عبد الله مايغا، اتهامات بالجملة لكل من رؤساء فرنسا والنيجر وكوت ديفوار وغينيا بيساو، مذكرًا باريس بمخالفتها الرفض الأفريقي للتدخل في ليبيا العام 2011.

تداعيات أمنية
وبعد مرور 11 سنة على التدخل العسكري في ليبيا، الذي بدأ في مارس 2011، بتحالف من كندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى 31 أكتوبر من العام نفسه، لا يزال يشهد إدانات من طرف روسيا ودول أفريقية تشكو من تسببه في تداعيات أمنية على استقرارها.

ومنذ 2012 تعمل مالي على احتواء تمرد مجموعات مسلحة في شمال البلاد أجبرت لاحقًا عملية عسكرية فرنسية على طردهم. لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم وشنوا هجمات في وسط مالي، واستهدفوا الجيش وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمدنيين.

ولا يختلف رئيس النيجر محمد بازوم، عن تشخيص مسببات أزمات الساحل عن جارته مالي، لكنه يعترض على استنجادها بالمرتزقة الروس بحجة تحقيق الأمن في البلاد.

ويعتقد رئيس النيجر بأن الأراضي الشاسعة في جنوب ليبيا سبب الأزمة الأمنية، إذ «أصبحت منصة للجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث تهريب الأسلحة والمخدرات والوقود والمهاجرين الذين يحافظون على انعدام الأمن الهيكلي في جميع دول الساحل المجاورة».

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