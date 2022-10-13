فرنسا تعين قنصلها السابق في جدة سفيرا جديدا لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قنصل عام فرنسا السابق في مدينة جدة السعودية مصطفى مهراج، اليوم الخميس، تسلمه قرار تعيينه سفيرا جديد لبلاده لدى ليبيا خلفا للسفيرة بياتريس لوفرابير دوهيلين التي أنهت فترة عملها في طرابلس.

ونشر مهراج عبر حسابه الشخصي على «تويتر» قرار وزيرة الخارجية كاثرين كولونا بشأن تكليفه سفيرا جديدا لفرنسا لدى ليبيا، معربا عن فخره وحماسته للالتحاق بفريق السفارة الفرنسية في طرابلس خلال الأيام المقبلة.

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وتولى مهراج إلى جانب عمله قنصلا عاما في جدة مهمة مبعوث فرنسا الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي وذلك خلال الفترة من يناير 2018 حتى أواخر مايو الماضي.

وأنهت السفيرة بياتريس دوهيلين مهمتها على رأس البعثة الدبلوماسية في طرابلس نهاية سبتمبر الماضي بعد مضي أكثر من أربع سنوات قضتها على رأس البعثة عملت أغلبها من تونس قبل أن تنتقل إلى طرابلس في أبريل 2021.