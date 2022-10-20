وكيل «داخلية الدبيبة» يناقش الهجرة غير الشرعية في زيارته إلى مالطا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء محمود سعيد، مسألة الهجرة غير الشرعية في زيارته إلى مالطا.

وقالت الوزارة إن سعيد أجرى زيارة إلى مركز التنسيق المالطي الليبي بالعاصمة المالطية فاليتا، أمس الأربعاء، إذ كان في استقباله العميد نورالدين المدني، من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وأعضاء المركز من الجانب المالطي.

وأوضح البيان أن وكيل الوزارة استمع إلى شروح حول دور وأهمية المركز المشترك بين ليبيا ومالطا في مواجهة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من تدفقها.

- تقرير: «فرونتكس» تسترت على انتهاكات مالطا بحق مهاجرين أعادتهم إلى ليبيا

- مفوضية الأمم المتحدة: نقل 32 لاجئا من ليبيا إلى كندا والنرويج

- منها الهجرة والموقف من روسيا وتركيا.. 3 ملفات تشغل بال القيادة الجديدة بإيطاليا

إشادة بجهود مركز التنسيق الليبي المالطي في مواجهة الهجرة غير الشرعية

وأثنى سعيد على «الجهود المبذولة من قبل العاملين بالمركز في مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها في إطار القانون الدولي الإنساني».

وأمس الأربعاء، جرى إعلان مقتطفات تقرير سري أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال «أولاف»، وكشف أن وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية «فرونتكس» تسترت على عمليات إعادة غير قانونية لطالبي اللجوء من منطقة البحث والإنقاذ في مالطا إلى ليبيا، بعضهم وصل الأراضي الليبية فاقدا الحياة على متن القوارب التي حوصرت لأيام في المياه، وذلك خلال العام 2020.

وكيل وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، اللواء محمود سعيد في زيارته لمركز التنسيق الليبي المالطي. (وزارة الداخلية)