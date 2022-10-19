مفوضية الأمم المتحدة: نقل 32 لاجئا من ليبيا إلى كندا والنرويج

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إنها ساعدت 32 لاجئًا على مغادرة ليبيا على متن رحلات جوية هذا الأسبوع لإعادة توطينهم في كندا والنرويج، بدعم لوجستي من المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

وأضافت، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن من بين اللاجئين أربعة أطفال صغار، مشيرة إلى مواصلتها حث الدول على توفير مزيد المسارات القانونية والآمنة لمساعدة الفئات الضعيفة من اللاجئين وطالبي اللجوء الآخرين على الحصول على الأمان خارج ليبيا.

وأوضحت أن الرحلات الجوية مدعومة من خلال برنامج التنمية والحماية الإقليمي لشمال أفريقيا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا.