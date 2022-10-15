«أوبك»: ليبيا تتفوق على نيجيريا في إنتاج النفط للشهر الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

تفوقت ليبيا على نيجيريا في إنتاج النفط في شهر سبتمبر الماضي، وحلت ثانية بعد أنجولا بين أكبر منتجي النفط في قارة أفريقيا، إذ ارتفع متوسط إنتاج النفط الخام الليبي إلى 1.152 مليون برميل يوميا، و1.184 مليون برميل يوميا لأنجولا.

ووفق تقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ارتفع إنتاج ليبيا في شهر سبتمبر بـ29 ألف برميل يوميا عن أغسطس، ومع ذلك حافظت أنغولا على تصدرها قائمة أكبر المنتجين في إفريقيا تليها ليبيا، وفقا لتقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».

وحسب التقرير «ارتفع إنتاج النفط الخام بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية ونيجيريا وليبيا والإمارات العربية المتحدة، بينما انخفض الإنتاج في العراق وفنزويلا وإيران».

ارتفاع إجمالي إنتاج النفط في دول «أوبك»

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، ارتفاع إجمالي إنتاج النفط في الدول الـ13 الأعضاء لدى «أوبك» إلى 29.767 مليون برميل يوميا خلال سبتمبر، مقارنة مع 29.621 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.

وكان تحالف «أوبك+» أعلن زيادة إمدادات النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر قبل أن يقرر تخفيضها بالكمية نفسها في أكتوبر الجاري. وكشف التحالف مطلع أكتوبر سياسته الجديدة، إذ قرر خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية نوفمبر 2022، حتى ديسمبر 2023.

وعلى إثر هذا القرار تبادلت واشنطن والرياض الاتهامات بشأن تبعاته إذ قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء الماضي خلال حوار مع شبكة «سي إن إن» الأميركية أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، وذلك بعد القرار الأخير المتعلق بخفض إنتاج النفط.

وأشار إلى أنه عندما يعود مجلسا النواب والشيوخ للعمل، سيتعين عليهم القيام بشيء، ستكون هناك تبعات لما فعلوه مع روسيا. بدورها نفت السعودية، الاتهامات بأن قرار خفض إنتاج النفط ناتج عن دوافع سياسية.