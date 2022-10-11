إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع: مليون و212 ألف برميل خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع إنتاج النفط في ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع أربعة آلاف برميل مسجلًا مليونًا و212 ألف برميل، مقارنة بمليون و208 آلاف برميل أول من أمس، على ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت المؤسسة في بيان مقتضب، أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل أمس الإثتين.

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- إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع ويسجل مليونا و208 آلاف برميل

«أوبك+» تستثني ليبيا من خفض إنتاج النفط

والأربعاء، قررت دول تحالف «أوبك بلس» استثناء ليبيا وإيران من قرار تخفيض الإنتاج اليومي بواقع مليوني برميل يوميًا. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) لوزراء الأوبك وخارج الأوبك، بمشاركة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون عبر تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن يبدأ هذا التخفيض، الذي أقرته «أوبك بلس»، الأربعاء، ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل 2022، والذي يعد الأكبر منذ ذروة تفشي جائحة «كوفيد» العام 2020.