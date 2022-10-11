إنتاج النفط الليبي يواصل الارتفاع ويسجل مليونا و208 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الإثنين، وصول إنتاجها من النفط الخام إلى مليون و 208 ألف برميل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع الإنتاج بواقع 3 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بآخر إحصائية للإنتاج صادرة عن المؤسسة، أمس الأحد، حين كان الإنتاج يبلغ مليونًا و205 ألف برميل، في حين سجل الإنتاج أول أمس السبت مليونًا و201 ألف برميل.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 51 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

- إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و205 آلاف برميل

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استهلاك مليار و38 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارًا و38 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بواقع 783 مليون قدم مكعبة لصالح الشركة العامة للكهرباء، و146 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و89 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و20 مليون قدم لمصانع الإسمنت.