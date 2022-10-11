البنك الدولي يرجح استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وينتقد «الفشل الحكومي» في مواجهة التضخم

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

توقع البنك الدولي تأثر معدلات النمو في ليبيا بسبب انهيار حوكمة الدولة والخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الصراع السياسي مع استمرار معاناة البلاد أيضًا من التضخم، وغلاء فاتورة الواردات، ورجحت في الوقت ذاته استفادة البلاد من ارتفاع النفط عالميًا شريطة المحافظة على مستوى الإنتاج الحالي دون الانزلاق مجددًا إلى الحرب.

وظلت الأوضاع السياسية والأمنية هشة في ليبيا على خلفية الصراع الحكومي بين طرفين والسياسة المجتزأة والوضع الأمني المتقلب، وكلها عوامل تقوّض حسن سير مؤسسات وصنع السياسات العامة، وفق أحدث تقرير للبنك الدولي صدر الأسبوع الجاري تحت عنوان «حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

ومن نتائج هذا الوضع مواصلة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الإنفاق وفق قاعدة «1/12» بدعوى عدم اعتماد ميزانية العام 2022، فيما وافق مجلس النواب في يونيو الماضي على الميزانية الوطنية للعام 2022 للحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا، وطلب من المصرف المركزي تمويلها.

انعكاس الانقسام على إنتاج ليبيا النفطي

ورصد البنك الدولي انعكاس الانقسام الحكومي على الإنتاج الليبي من النفط بعدما أدى حصار المتظاهرين للمنشآت النفطية إلى تراجعه إلى الثلثين، حيث انخفض الإنتاج إلى 800 ألف برميل في اليوم خلال الربع الثاني أقل من معدل الربع الأول من العام 2022. وقدّر خسائر انقطاع عائدات تصدير النفط منذ بداية القطع الجزئي في أبريل 2022 بأكثر من 3.9 مليار دولار أميركي. مذكّرًا باستئناف إنتاج النفط إلى مليون برميل في اليوم في يوليو وأغسطس مع تراجع الاضطرابات في قطاع المحروقات.

ومع مواصلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تؤكد المؤسسة المالية الدولية تأثيرات الحرب في أوكرانيا ما ضاعف من الضغوط على الأسر الضعيفة التي عانت أصلًا من تداعيات وباء «كورونا». ومن آثار الضغوط التضخمية ارتفاع سعر سلة الحد الأدنى للإنفاق على الغذاء بمقدار بين 37 و41% على أساس سنوي في أبريل 2022 مقارنة مع 13 و15% في مستوى ما قبل الحرب (فبراير 2022).

وحسب البنك الدولي، فقد عانت المنطقة الغربية من ضغوط التضخم كأعلى نسبة التهاب بأسعار المواد الغذائية في يونيو، منتقدًا فشل جهود الحكومة رغم إصدارها قرارًا ينص على تشديد الرقابة على الأسعار، وحظر صادرات المواد الغذائية الأساسية، ورفع احتياطي الحبوب الاستراتيجي.

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%27 من الليبيين حصلوا على أقل من الدخل المطلوب لسلة الغذاء

واستند التقرير الدولي المالي إلى نتائج استطلاع مبادرة «ريتش» الإنسانية التي وجدت أن الغذاء مرتفع الأسعار والدخل المنخفض هما المحركان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي في ليبيا. وحسب ما أظهره التقييم حصل 27% من الليبيين على دخل أقل مما هو مطلوب لتحمل النفقات الأساسية لسلة الغذاء مع نسبة أعلى في الجزء الجنوبي من البلاد.

ويأتي ذلك رغم تسجيل فائض مالي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بمقدار 25 مليار دينار (13% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021) بنهاية أغسطس 2022، مقابل 13 مليار دينار (7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021) خلال الفترة نفسها في 2021، مدفوعًا بتحسن عائدات النفط. في حين بلغت الإيرادات الحكومية 67 مليار دينار أو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، و98% منها عائدات من قطاع المحروقات أي أقل من 70 مليار دينار أو 37% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. كما تجاوز الإنفاق الحكومي، باستثناء المؤسسة الوطنية للنفط، 41 مليار دينار تشمل الأجور والرواتب والإعانات والتحويلات الاجتماعية التي تمثل ما يقرب من 86% من الإنفاق. بينما نمت الواردات بنسبة 24% بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بشروط

وبخصوص التوقعات المستقبلية يرجح البنك الدولي استفادة ليبيا من ارتفاع أسعار النفط عالميًا، لكن إذا تمكنت من الحفاظ على المستويات الحالية من إنتاج وتصدير النفط دون تجدد الاضطرابات الأمنية والاحتجاجات، الأمر الذي من شأنه أن يترجم إلى ارتفاع مالي في الإيرادات وتدفق العملة الصعبة؛ ما سيؤثر بشكل إيجابي على التجارة والحساب الجاري، وأرصدة المالية العامة.

غير أن مؤسسة «بروتن ووودز» حذرت من استمرار الحرب في أوكرانيا التي قد تؤدي لمزيد الاضطرابات في سلاسل التوريد وزيادات أكثر حدة من المتوقع في أسعار المنتجات الزراعية، وبالتالي ارتفاع التضخم وانخفاض الاستهلاك.

ومن المخاطر السلبية الأخرى التوترات السياسية المتعلقة بتعثر إجراء الانتخابات الوطنية والتنافس الحكومي المرجح أن يواصل التأثير على عمل مؤسسات الدولة وعرقلة قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة، ما يثير شبح الانزلاق المحتمل إلى العنف. كما سيؤدي تباطؤ النمو العالمي المتوقع بشكل أكثر حدة إلى خفض الطلب دوليًا على النفط، وبالتالي انخفاض الصادرات والعائدات الحكومية إلى ليبيا مع آثار غير مباشرة على الاقتصاد والنمو وأرصدة المالية العامة والحسابات الجارية والاحتياطات الأجنبية.

وتعليقًا على هذا التقرير، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: «سيتعين على جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى، وخاصة إذا كان هذا الارتفاع سببًا في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة المحلية. والحوكمة الرشيدة هي عين ما تحتاجه بلدان المنطقة في الآونة الحالية لكي تتمكن من تجاوز العاصفة والبدء في إعادة البناء بعد تعرضها لصدمات متعددة أضافت إلى أعباء الجائحة».