Atwasat

«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 05:59 مساء
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون خلال مشاركته في اجتماع «أوبك+» عبر تقنية الفيديو، 5 أكتوبر 2022. (وزارة النفط)
alwasat radio

قررت دول تحالف «أوبك+» استثناء ليبيا وإيران من قرار تخفيض الإنتاج اليومي بواقع 2 مليون برميل يوميًا. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) لوزراء الأوبك وخارج الأوبك، بمشاركة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون عبر تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن يبدأ هذا التخفيض، الذي أقرته «أوبك+» اليوم الأربعاء، ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل 2022، والذي يعد الأكبرمنذ ذروة تفشي جائحة كوفيد العام 2020.

زيادة متوقعة لأسعار النفط الخام
يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة أسعار النفط الخام، ما سيفاقم التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية منذ عقود في العديد من البلدان ويساهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي، وفق وكالة «فرانس برس».

- «أوبك+» يخفض حصص إنتاج النفط بشكل كبير بمقدار مليوني برميل في اليوم.
- تحالف «أوبك» يتجه لخفض إنتاجه النفطي في اجتماعه الأول بفيينا 
- تراجع طفيف في أسعار النفط قبل اجتماع «أوبك بلس»

كما يمكن أن يعطي دفعة لروسيا قبل حظر الاتحاد الأوروبي لمعظم صادراته من نفطها في وقت لاحق من هذا العام ومحاولة مجموعة الدول السبع للحد من أسعار النفط.

وناشد الرئيس الأميركي جو بايدن شخصيا القادة السعوديين في يوليو زيادة الإنتاج من أجل كبح الأسعار التي ارتفعت مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. لكن أسعار النفط تراجعت في الأشهر الأخيرة بفعل القلق من تضاؤل الطلب والمخاوف من ركود عالمي محتمل.

وقال كريغ إيرلام المحلل في منصة «أواندا» قبل الاجتماع «مع تنفس المستهلكين الصعداء بعد إجبارهم على دفع أسعار قياسية في محطات البنزين، لن تلقى تخفيضات اليوم ترحيبا». عند سؤاله كيف سيكون رد فعل الولايات المتحدة على التخفيض، شدد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على أن «أوبك» مجرد «منظمة فنية».

وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون خلال مشاركته في اجتماع «أوبك+» عبر تقنية الفيديو، 5 أكتوبر 2022. (وزارة النفط)
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون خلال مشاركته في اجتماع «أوبك+» عبر تقنية الفيديو، 5 أكتوبر 2022. (وزارة النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار

«نسخة إلى الرأي العام»: حدود ليبيا: اقتصاد موازٍ، جريمة منظمة، وإزعاج الجوار
قصص نساء من ضحايا القمع في إيران

قصص نساء من ضحايا القمع في إيران
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»

لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان

من الشعب إلى نوابه.. «حوادث المصارف» عرض مستمر في لبنان
39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع

39 وفاة جراء تفشي الكوليرا في سورية.. وتحذير أممي من تفاقم الوضع
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة

الأهلي بنغازي يلتقي الكويت الكويتي في افتتاح «عربية الأندية» لكرة السلة
جلاش باللحم في 35 دقيقة

جلاش باللحم في 35 دقيقة
الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب

الرئيس الإندونيسي يزور مدينة مالانغ بعد حادث التدافع في الملعب
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال

بعد 120 عاما.. تذاكر مترو باريس الورقية في طريقها إلى الزوال
كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»

كاركاتير خيري - أوكرانيا تطلب «انضماما عاجلا» إلى حلف «ناتو»
شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل فرضت تركيا الأمر الواقع في ليبيا وكسبت الجولة؟
ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي

ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي
افتتاح معبد هندوسي في الإمارات

افتتاح معبد هندوسي في الإمارات
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مواجهات الأندية الليبية في أفريقيا بالمواعيد والملاعب
«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«وال»: المجلس الأعلى للدولة لم يفرغ من إعداد القاعدة الدستورية
«وال»: المجلس الأعلى للدولة لم يفرغ من إعداد القاعدة الدستورية
مهندس الاتفاقية البحرية التركية يقدر قيمة الغاز الليبي بـ30 تريليون دولار
مهندس الاتفاقية البحرية التركية يقدر قيمة الغاز الليبي بـ30 ...
بمشاركة الجزائر.. المجلس الرئاسي يُحيي الذكرى 65 لمعركة إيسين التاريخية
بمشاركة الجزائر.. المجلس الرئاسي يُحيي الذكرى 65 لمعركة إيسين ...
«تنسيقية الأحزاب» تبحث المسار الدستوري مع أعضاء بـ«تأسيسية الدستور»
«تنسيقية الأحزاب» تبحث المسار الدستوري مع أعضاء بـ«تأسيسية ...
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ......
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما ......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
المزيد
وزارة التعليم العالي ومصرف الجمهورية يوقعان اتفاقية لتنفيذ منحة الطلاب
وزارة التعليم العالي ومصرف الجمهورية يوقعان اتفاقية لتنفيذ ......
بيانات «المركزي»: 87.9 مليار دينار إيرادات مبيعات النفط والإتاوات من يناير إلى سبتمبر
بيانات «المركزي»: 87.9 مليار دينار إيرادات مبيعات النفط ......
بيانات المركزي: 22.5 مليار دينار فائض الميزانية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر
بيانات المركزي: 22.5 مليار دينار فائض الميزانية خلال الفترة ......
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط
«أوبك+» تستثني ليبيا من تخفيض إنتاج النفط...
«تنسيقية الأحزاب» تبحث المسار الدستوري مع أعضاء بـ«تأسيسية الدستور»
«تنسيقية الأحزاب» تبحث المسار الدستوري مع أعضاء بـ«تأسيسية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط