Atwasat

محادثات يونانية - بريطانية حول التطورات في ليبيا وشرق المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 09:59 مساء
محادثات يونانية - بريطانية حول التطورات في ليبيا وشرق المتوسط
لقاء وزير الخارجية اليوناني ونظيره البريطاني، 14 أكتوبر 2022، (حساب الوزير اليوناني)
alwasat radio

بحث وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، مع نظيره البريطاني جيمس كليفري، آخر التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، بالإضافة إلى قضية قبرص وغرب البلقان.

وناقش اللقاء أيضا تعزيز العلاقات والتنسيق في المنظمات الدولية، حسب تغريدة ديندياس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الإطار الاستراتيجي الثنائي بين البلدين، الموقع العام الماضي، وفق الوزير اليوناني.

اليونان تهاجم مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوحدة
وسبق أن هاجم ديندياس مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في الثالث من أكتوبر الجاري بالعاصمة طرابلس، بخصوص التعاون في مجال الطاقة، قائلا إن حكومة الوحدة «لا يحق لها منح أنقرة حق استكشاف الغاز بينما هي لا تتمتع بالسيادة».

- وزير الخارجية اليوناني: لا يحق لحكومة الوحدة منح تركيا حق استكشاف الغاز بينما هي لا تتمتع بالسيادة
- ترقب يوناني لـ3 سيناريوهات بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة الوحدة

وقال إن الاتفاق «مزعزع للاستقرار» في منطقة شرق المتوسط لأنه «يتعارض مع اتفاقات الأمم المتحدة» التي «تنص على أن حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع إبرام اتفاقات دولية تهدد استقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا علاوة على ذلك، فإن ولاية الحكومة الليبية انتهت من فترة طويلة ولهذا هي لا تمثل الشعب الليبي».

وتابع: «أريد أن أؤكد أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع فعل شيء بخصوص أمر لا ينتمي إليها. لا يحق لحكومة الوحدة الوطنية منح تركيا حق استكشاف الغاز لتركيا بينما هي لا تتمع بالسيادة».

لقاء وزير الخارجية اليوناني ونظيره البريطاني، 14 أكتوبر 2022، (حساب الوزير اليوناني)
لقاء وزير الخارجية اليوناني ونظيره البريطاني، 14 أكتوبر 2022، (حساب الوزير اليوناني)
لقاء وزير الخارجية اليوناني ونظيره البريطاني، 14 أكتوبر 2022، (حساب الوزير اليوناني)
لقاء وزير الخارجية اليوناني ونظيره البريطاني، 14 أكتوبر 2022، (حساب الوزير اليوناني)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تلطيخ «دوار الشمس» لفان غوخ بالطماطم احتجاجا على مشاريع النفط البريطانية

تلطيخ «دوار الشمس» لفان غوخ بالطماطم احتجاجا على مشاريع النفط البريطانية
شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا

شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا
بوتين: روسيا لا تخطط لتوسيع نطاق التعبئة ولا تستهدف «تدمير أوكرانيا»

بوتين: روسيا لا تخطط لتوسيع نطاق التعبئة ولا تستهدف «تدمير أوكرانيا»
فضاء ماركوس يحتضن يوم الصداقة الليبية - الإيطالية

فضاء ماركوس يحتضن يوم الصداقة الليبية - الإيطالية
وفاة 10 أطفال مرضى بسرطان الدم في صنعاء بعد حقنهم بدواء «ملوث»

وفاة 10 أطفال مرضى بسرطان الدم في صنعاء بعد حقنهم بدواء «ملوث»
«فلوسنا»: تغيير سعر الصرف ..حلم أم حقيقة؟

«فلوسنا»: تغيير سعر الصرف ..حلم أم حقيقة؟
«وسط الخبر»: هل بدأت حرب اقتسام الشركات الكبرى بين الحكومتين؟

«وسط الخبر»: هل بدأت حرب اقتسام الشركات الكبرى بين الحكومتين؟
«اقتصاد بلس» | الشركة العامة للكهرباء: نبشركم بصيف من دون طرح الأحمال خلال 2023

«اقتصاد بلس» | الشركة العامة للكهرباء: نبشركم بصيف من دون طرح الأحمال خلال 2023
«أكلات ماجدة»: طريقة سهلة لإعداد شربة البصل الفرنسية مع خبز الباقيت

«أكلات ماجدة»: طريقة سهلة لإعداد شربة البصل الفرنسية مع خبز الباقيت
«هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار في مرزق

«هنا ليبيا»: لجنة من النائب العام لحصر الأضرار في مرزق
«فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

«فرانس برس» تكشف تفاصيل وبنود اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
علماء يطورون «أعضاء مصغرة» لتحسين معالجة المرضى

علماء يطورون «أعضاء مصغرة» لتحسين معالجة المرضى
كاركاتير خيري - حكومة الدبيبة تقرر نقل موظفي القطاعات إلى وزارة الحكم المحلي

كاركاتير خيري - حكومة الدبيبة تقرر نقل موظفي القطاعات إلى وزارة الحكم المحلي
استطلاع دولي: اقتناء سيارة بات «ترفا» لا بد منه

استطلاع دولي: اقتناء سيارة بات «ترفا» لا بد منه
تقرير: الكوكب خسر 70% من الحيوانات البرية في 50 عاما

تقرير: الكوكب خسر 70% من الحيوانات البرية في 50 عاما
«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» السوداني

«الأهلي طرابلس» يبحث عن الثلاثية النظيفة أمام «المريخ» السوداني
جريدة «الوسط»: تحجُّر سياسي يعيد المخاوف من حرب «الوكلاء»

جريدة «الوسط»: تحجُّر سياسي يعيد المخاوف من حرب «الوكلاء»
ترامب يندد بقرار استدعائه أمام لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول

ترامب يندد بقرار استدعائه أمام لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط وافدين خطفوا 3 مصريين في طرابلس
ضبط وافدين خطفوا 3 مصريين في طرابلس
في اتصال هاتفي.. المنقوش تؤكد لباتيلي التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم مهمته في ليبيا
في اتصال هاتفي.. المنقوش تؤكد لباتيلي التزام حكومة الوحدة الوطنية...
الاتفاق على شروط ومعايير مسابقة أنظمة المعلومات خلال اجتماع في جامعة طرابلس
الاتفاق على شروط ومعايير مسابقة أنظمة المعلومات خلال اجتماع في ...
القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد
القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع ...
انطلاق الدورة الأولى لمهرجان السلام في أبوقرين
انطلاق الدورة الأولى لمهرجان السلام في أبوقرين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي الليبي»
رئيس الموساد السابق يروي تفاصيل اكتشاف «المشروع النووي ......
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر الوقت والجهد.. ونستعين بشركات عالمية ضد الاختراق
مؤسس أول مصرف رقمي لـ«بوابة الوسط»: المعاملات «عن بُعد» توفر......
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في اشتباكات الزاوية
جهاز الردع يبدأ التحقيق مع أحد المطلوبين المتسببين في ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ......
المزيد
محادثات يونانية - بريطانية حول التطورات في ليبيا وشرق المتوسط
محادثات يونانية - بريطانية حول التطورات في ليبيا وشرق ......
مجموعة اقتصادية تركية تدعو رجال الأعمال إلى الاستثمار في ليبيا
مجموعة اقتصادية تركية تدعو رجال الأعمال إلى الاستثمار في ......
حملة تفتيشية على مخابز طرابلس (صور)
حملة تفتيشية على مخابز طرابلس (صور)...
انطلاق الدورة الأولى لمهرجان السلام في أبوقرين
انطلاق الدورة الأولى لمهرجان السلام في أبوقرين...
القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد
القائم بالأعمال الأميركي: الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط