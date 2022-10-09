وزير الخارجية اليوناني: لا يحق لحكومة الوحدة منح تركيا حق استكشاف الغاز بينما هي لا تتمتع بالسيادة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أنه «لا يحق» لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة «منح تركيا حق استكشاف الغاز بينما هي لا تتمتع بالسيادة»، معلنًا عن شجبه بشدة لتوقيعها مذكرة تفاهم مع تركيا في 3 أكتوبر الجاري بالعاصمة طرابلس.

جاء تصريح الوزير اليوناني خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بمقر وزارة الخارجية في القاهرة اليوم الأحد، عقب اجتماعهما الذي خُصِّص لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا وعدد من الملفات الإقليمية.

وزير الخارجية اليوناني: أهداف استراتيجية لتحقيق الاستقرار في ليبيا

وقال ديندياس للصحفيين «ناقشنا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الوضع في ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط ونحن متفقان على أن هناك أهدافًا استراتيجية يجب تحقيقها ترتكز على تحقيق الاستقرار في ليبيا».

وأكد ديندياس خلال المؤتمر الصحفي أن «اليونان تدعم كل الجهود لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا»، لافتًا إلى أنهم قاموا «بالعديد من الخطوات لدعم الشعب الليبي، فتحنا سفارتنا في طرابلس ونقدم مساعدات ملموسة في بنغازي ومع ذلك نشعر بالقلق من الأفعال التي تهدد الاستقرار الهش أصلًا داخل ليبيا وهذا يؤدي لعدم استقرار في المنطقة».

وزير الخارجية اليوناني يحذر من تداعيات مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة وتركيا

وأضاف ديندياس «إن الاتفاق الذي وُقِّع بين الحكومة الليبية في طرابلس مع الجانب التركي أحد هذه الإجراءات» المزعزعة للاستقرار لأنه «يتعارض مع اتفاقات الأمم المتحدة» التي «تنص على أن حكومة الوحدة الوطنية لا تستطيع إبرام اتفاقات دولية تهدد استقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا علاوة على ذلك، فإن ولاية الحكومة الليبية انتهت من فترة طويلة ولهذا هي لا تمثل الشعب الليبي».

- شكري يطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من «عدم شرعية» حكومة الوحدة

- ليبيا في قلب المناقشات.. وزيرا خارجية مصر واليونان يبحثان «تنسيق المواقف» تجاه الملفات الإقليمية

- وزير الخارجية اليوناني يلتقي سامح شكري غدًا لبحث تطورات الوضع في ليبيا وبحر إيجه

وأعلن وزير الخارجية اليوناني للصحفيين عن شجبه «بشدة» توقيع مذكرة التفاهم هذه، محذرًا من تداعياتها بالقول إن «نتيجة هذا الإجراء هو مزيد من عدم الاستقرار في الدولة الليبية».

وتابع: «أريد أن أؤكد أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع فعل شيء بخصوص أمر لا ينتمي إليها. لا يحق لحكومة الوحدة الوطنية منح تركيا حق استكشاف الغاز لتركيا بينما هي لا تتمع بالسيادة».

وزير الخارجية اليوناني يتهم تركيا بمارسة ضغوط على القوى الفاعلة في ليبيا

واتهم وزير الخارجية اليوناني تركيا بممارسة ضغوط على القوى الفاعلة في ليبيا، وقال إن «تركيا تمارس ضغوطًا على القوى الفاعلة في ليبيا لتوقيع هذه المذكرة التي تتنافى وتخرق المبادئ الأساسية للقانون الدولي ولم يجر الاتفاق عليها من قبل البرلمان الليبي» في إشارة إلى موقف مجلس النواب في طبرق الذي أعلن رفضه للاتفاقية.

وذكر الوزير اليوناني في حديثه بأنه «منذ عامين كنت هنا في القاهرة ووقعت مع الجانب المصري اتفاقات حول المناطق الاقتصادية بين اليونان ومصر وهذا جرى بالاتفاق الكامل مع قانون البحار والقوانين الدولية والاحتفاظ بسيادة الدولتين».

كما نوه ديندياس بأن «اليونان لديها النية والالتزام للدفاع عن تلك الحقوق بكل السبل القانونية الممكنة». وقال «نحن لا ندعي أي شيء لا ينتمي إلينا ونحترم مبادئ القانون الدولي ولا نتخذ إجراءات عدائية ضد أحد ولا نقوض الأمن والسلام الدوليين».