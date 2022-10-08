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وزير الخارجية اليوناني يلتقي سامح شكري غدا لبحث تطورات الوضع في ليبيا وبحر إيجه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 05:13 مساء
وزير الخارجية اليوناني يلتقي سامح شكري غدا لبحث تطورات الوضع في ليبيا وبحر إيجه
صورة مجمعة تضم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ونظيره المصري سامح شكري (الإنترنت)
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يلتقي وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، نظيره المصري سامح شكري، في زيارة يقوم بها إلى القاهرة غدًا الأحد، ستتناول التطورات في بحر إيجه وليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت الخارجية اليونانية، في بيان اليوم السبت، إن الوزيرين سيعقدان اجتماعًا فرديًا تعقبه محادثات موسعة.

ومن المتوقع أن يصدر عن شكري ودندياس بيان صحفي مشترك، وفق الوزارة التي نوهت بأن الزيارة تأتي «في إطار العلاقات الاستراتيجية بين اليونان ومصر، والاتصالات المنتظمة بين وزيري الخارجية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك».

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مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة وتركيا مثيرة للجدل
والإثنين الماضي، أكد الوزيران رفض بلادهما إبرام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال الطاقة. وقالا إن «حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم».

ووقع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بصفته مكلفًا مهام وزير النفط، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز، في طرابلس، الإثنين الماضي، وهو ما أثار اعتراض عدد من الأطراف المحلية والدولية.

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