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«الرئاسي» يبحث مع وزيرة العدل أوضاع السجناء وملف حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أكتوبر 2022, 08:58 مساء
«الرئاسي» يبحث مع وزيرة العدل أوضاع السجناء وملف حقوق الإنسان
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب عبدالله اللافي يلتقيان وزيرة العدل حليمة البوسيفي، الإثنين 10 أكتوبر 2022 (المجلس الرئاسي)
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بحث المجلس الرئاسي مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، أوضاع السجناء وملف حقوق الإنسان.

واستعرض رئيس المجلس محمد المنفي، والنائب عبدالله اللافي، مع الوزيرة حليمة البوسيفي، عدة ملفات متعلقة بوضع السجون، والسجناء وحقوقهم، والنظر في قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم تنفذ.

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وأفاد بيان للمجلس الرئاسي، بأن اللقاء استعرض القضايا الحقوقية، ومن بينها ملف حقوق الإنسان، كما تطرق للقاء المنفي في نيويورك بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.

وخلال العام الجاري، التقى المنفي وزيرة العدل مرتين، الأولى في 8 فبراير والثانية في 24 مارس، وفي كلتيهما بحث إشكاليات بعض القضايا المتعلقة بالسجناء والسجون.

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