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المنفي يبحث مع القطراني ووزيرة العدل أوضاع السجون وحقوق السجناء

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الثلاثاء 08 فبراير 2022, 06:23 مساء
المنفي يبحث مع القطراني ووزيرة العدل أوضاع السجون وحقوق السجناء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم, 8 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
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بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم البوسيفي، أوضاع السجون وحقوق السجناء.

وناقش اللقاء، الذي عقد اليوم، العمل على حل إشكاليات بعض القضايا المتعلقة بالسجناء، ووضعها في أولويات التعامل مع هذا الملف، في إطار المصالحة الوطنية، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

كما ناقش اللقاء، عددًا من الملفات المتعلقة بعمل عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة، وتأكيد «قيم العدالة، للمضي قدمًا بالبلاد في طريق السلام والاستقرار»، وفق البيان.

المنفي: المشكلة الآن قانونية ودستورية.. ويجب إجراء انتخابات في أقرب وقت
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وفي وقت سابق من اليوم، قال المنفي خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، إن المشكلة القائمة الآن هي قانونية ودستورية، ويجب معالجتها في أقرب أجل، مضيفًا أن المجلس الرئاسي يسعى لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل، وأن تكون في أقرب وقت.

وأكد المنفي للسفير الأوروبي، أن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات، ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، مشددًا على أهمية المحافظة على الزخم الشعبي، للذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بحسب مسار برلين، واتفاق جنيف.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم, 8 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، ووزيرة العدل حليمة إبراهيم, 8 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)
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