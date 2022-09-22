Atwasat

الحويج يوضح سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 01:55 صباحا
الحويج يوضح سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، الأربعاء 21 سبتمبر 2022
alwasat radio

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مرتبط بإنتاج النفط، الذي شهد تراجعا خلال فترة الإقفلات، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى، مشيرًا إلى أن التضخم يعود في الأساب لتغيير سعر الصرف، مشككًا أيضًا في الأرقام المتعلقة بالبطالة التي اعتبرها تحتاج إلى مراجعة وتدقيق.

الحويج: وضعنا رؤية للتعافي الاقتصادي
وأكد الحويج، في مقابلة عبر الفيديو مع قناة «الجزيرة» القطرية، أن حكومة الوحدة الوطنية تطمح لإعادة عجلة التنمية وتحسين مستوى المواطنين، حيث وضعت رؤية للتعافي الاقتصادي، سواء كانت قصيرة أو طويلة المدى، مع ضرورة تحقيق شروطه المتمثلة في الأساس بالاستقرار الأمني والسياسي.

وأشار إلى أن الحكومة تعكف على تنفيذ إصلاحات اقتصادية (مالية أو تجارية ونقدية)، بهدف استقرار المنظومة المالية ومنظومة الأسعار، وتنويع الاقتصاد الليبي الذي يعتمد حاليا على إيرادات النفط التي تمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتطلب الاهتمام بأنشطة أخرى، منها الصناعات الوطنية.

- شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: القطاع الخاص هل يصلح شريكا للدولة؟
- شاهد في «وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم قانون سوق؟

وبشأن التقارير المتعلقة بارتفاع التضخم وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، قال الحويج إن «التضخم حدث نتيجة تغيير سعر الصرف، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي؛ لأن النفط هو الذي يشكل هذا الناتج، فعندما انخفضت صادرات النفط انخفض الناتج المحلي الإجمالي».

الحويج يستبعد حدوث ركود اقتصادي.. ويتوقع إقرار ميزانية 2023
واستبعد الحويج حدوث ركود اقتصادي، مشيرًا إلى أن «ما يحدث هو تصحيح المنظومة الاقتصادية، خاصة الأسعار، لاسيما أن ليبيا تحولت إلى الاقتصاد الحر وعدد المستهلكين محدود والرواتب ارتفعت، وبالتالي الأمر تطلب تصحيحًا، خاصة مع وجود فائض نقدي».

وقال إن الإنفاق أقل في التنمية بسبب عدم اعتماد الميزانية، لكنه استدرك: «مؤكد سيكون هناك ميزانية في 2023، وتعتمد من الأجهزة التشريعية».

وعن الأفق الزمنية للخطط التي وضعتها الحكومة للإصلاحات الاقتصادية، تابع الوزير: «وضعنا خارطة استثمارية لكل بلدية ولكل منطقة، وفق أولويات في ظل تشجيع القطاع الخاص وخلق بيئة للاستثمار الداخلي والخارجي»، مشيرًا إلى تلك الخطة تهدف لزيادة الناتج المحلي من القطاع الصناعي والزراعي والأنشطة الخدمية.

الحويج: سنزرع مليون شجرة زيتون.. والجنوب يستطيع إنتاج 250 ألف طن من القمح
وتابع: «الآن العالم مهتم بزيت الزيتون، وبالتالي الهدف زرع مليون شجرة زيتون في أنحاء ليبيا، على أن تقدم المصارف تسهيلات، والجنوب الليبي يستطيع إنتاج 250 ألف طن من القمح، وحركنا أدوات التمويل سواء كانت البنوك أو القطاع الخاص أو القطاع استثماري، ووقعنا حوالي 250 مشروعًا استثماريًا في جميع مناطق ليبيا».

أما الخطة القصيرة فتتعلق، بحسب الحويج، بـ«الإصلاحات التجارية والمالية بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي للبدء بالأولويات، وفي هذه المرحلة نحافظ على حماية المستهلك؛ لأن أكثر السلع مستوردة».

الحويج: الأسعار في ليبيا أقل من الأسعار الدولية
وأردف: «نبدأ مع المستثمرين الأجانب لوضع أولويات، ومنها الصناعات الغذائية الوطنية، ثم الخدمات، وزراعة بعض المنتجات مثل القمح وأشجار الزيتون. ليبيا سوق حرة؛ لأن الجمارك ضعيفة والسوق مفتوحة للقطاع الخاص، وبالتالي الأسعار الموجودة أقل من الأسعار الدولية».

وذكر تقرير للبنك الدولي مؤخرًا أن استمرار الإضرابات سيفاقم الفقر والجوع الذي تعاني منه الأسر محدودة الدخل في ليبيا، لافتا إلى أن دخل المواطن الليبي انخفض إلى النصف في عام 2021 مقارنة بعام 2010، في ظل الحديث عن أن الاقتصاد الليبي يواجه أزمات متصاعدة نتج عنها معدلات بطالة تفوق 18%، حسب آخر البيانات لمصرف ليبيا المركزي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية...
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
«كنتاكي» تقاضي مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدخل على خط الأزمة

«كنتاكي» تقاضي مبابي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدخل على خط الأزمة
إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي

إحياء اليوم الدولي للسلام بمقر «براح للثقافة والفنون» ببنغازي
بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار

بعد قرار بوتين.. الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022
روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا

روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا
لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية

لليوم الثاني.. رئيس حركة النهضة يمثل للتحقيق في قضية «تسفير متطرفين» إلى سورية
رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا

رسميا.. إيقاف مهاجم يوفنتوس دي ماريا
ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار

ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة ...
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية

بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024

الاتحاد الأوروبي يستبعد روسيا من تصفيات يورو 2024
الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد

الأهلي بنغازي يضم العمامي رسميا لمدة موسم واحد
«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس

«مستوى قياسي».. الصين تنفق 8.3 مليار دولار على ​استيراد الطاقة الروسية في أغسطس
إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران

إيلون ماسك يسعى لإدخال إنترنت الأقمار الصناعية إلى إيران
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحداد يبحث مع رئيس هيئة العمليات الإيطالي التعاون العسكري في مجال التدريب
الحداد يبحث مع رئيس هيئة العمليات الإيطالي التعاون العسكري في ...
شاهد في «تغطية خاصة»: حصاد العام.. فساد مستشر وما خفي أعظم
شاهد في «تغطية خاصة»: حصاد العام.. فساد مستشر وما خفي أعظم
باشاغا يطلع عقيلة على أداء حكومته منذ نيل الثقة
باشاغا يطلع عقيلة على أداء حكومته منذ نيل الثقة
«جهاز الردع»: إخلاء ثلاث مواقع في طرابلس من سيطرة مسلحين
«جهاز الردع»: إخلاء ثلاث مواقع في طرابلس من سيطرة مسلحين
ديوان المحاسبة: تعاقدات الشركة العامة للكهرباء تجاوزت 16 مليار دينار خلال 2021
ديوان المحاسبة: تعاقدات الشركة العامة للكهرباء تجاوزت 16 مليار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل كلمة المنقوش
الناطق باسم الخارجية المصرية يوضح سبب انسحاب وفد بلاده قبل ......
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة
المنقوش تعلق على مغادرة شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب ......
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟...
المزيد
الحويج يوضح سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم
الحويج يوضح سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم...
الدبيبة يعيد تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسته ويمنحه 26 اختصاصا
الدبيبة يعيد تشكيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسته ويمنحه 26 ......
المنفي يلتقي كريم خان في نيويورك
المنفي يلتقي كريم خان في نيويورك...
ديوان المحاسبة: تعاقدات الشركة العامة للكهرباء تجاوزت 16 مليار دينار خلال 2021
ديوان المحاسبة: تعاقدات الشركة العامة للكهرباء تجاوزت 16 ......
«جهاز الردع»: إخلاء ثلاث مواقع في طرابلس من سيطرة مسلحين
«جهاز الردع»: إخلاء ثلاث مواقع في طرابلس من سيطرة مسلحين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط