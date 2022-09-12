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شاهد في «وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم قانون سوق؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 10:12 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم قانون سوق؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 12 سبتمبر 2022
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، الضوء على التراجع الكبير في أسعار بعض السلع، خاصة بعض الأدوات المنزلية والكهربائية، التي وصلت إلى حد حرق الأسعار، حسب وصف عدد من المتابعين للشأن الاقتصادي.

وتساءل العديد عن أسباب التراجع المفاجئ في الأسعار منذ يومين، ومدى احتمال توسعها لتشمل سلعًا أخرى، وسط تكهنات وتحليلات متابعين للشأن الاقتصادي، من بينها طرح احتمال أن يشهد سعر الصرف تغييرًا خلال الفترة المقبلة، فيما يعتقد آخرون أن التجار يرغبون في التخلص من البضائع المكدسة.

- ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
- عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: التجار يتخلصون من البضائع المكدسة

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لزحام شديد في أحد متاجر بيع السجاد، حيث انخفضت أسعار السجاد وأدوات كهربائية بنسب تتراوح بين 50% و90%، وذلك بعد بضعة أشهر من إعلان جهاز الإحصاء والتعداد والمصرف المركزي ارتفاع نسبة التضخم إلى 5.1% في النصف الأول من العام الجاري وفقًا للمركزي، و5.3% في الربع الثاني وفقًا للجهاز.

وفتح البرنامج نقاشًا عن أسباب انهيار الأسعار وتداعياتها، مع كل من رئيس غرفة الصناعة والتجارة في طبرق إبراهيم الجراري، ونائب رئيس مجلس المنافسة علي محجوب، والخبير الاقتصادي محسن الدريجة.

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