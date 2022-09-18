شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: القطاع الخاص هل يصلح شريكا للدولة؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، اليوم الأحد، فرص المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، على خلفية التعاون في إنشاء صالة برنيق بمدينة بنغازي ومحطة مصراتة البحرية ومطارها.

وحاول البرنامج الوقوف على إمكانية تحقيق هذه الشراكة، خاصة في ظل وضع الاقتصاد الوطني الريعي، مع محاولات تنويع الاقتصاد، لاسيما فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يمكنه حل مشكلة البطالة، لكن ذلك يطرح تساؤلات حول قدرة الرأس المحلي في تحقيق هذا المستهدف، وهو ما ناقشه كل من: رئيس مجلس إدارة محطة مصراتة البحرية أحمد ابشير والصحفيان الاقتصاديان إبراهيم الشويشين وأحمد الخميسي.

- افتتاح صالة الركاب الجديدة بمطار بنينا الدولي اليوم

- بحضور الدبيبة.. افتتاح صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي

يأتي ذلك على خلفية افتتاح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أمس السبت، صالة المغادرة بمطار مصراتة الدولي، والتي تعد أولى ثمار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، باتفاق قبل 19 شهرًا جرى توقيعه بين مصلحة المطارات والمجلس البلدي مصراتة لإنشاء صالة مغادرة بالتعاون مع رجال الأعمال بالمدينة.

وفي 12 مايو الماضي، أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، تنفيذ صالة الركاب الجديدة (برنيق) المستثمرة من مصرف التجارة والتنمية، بموجب العقد المبرم مع هيئة المواصلات بنظام BOT، وهو المشروع المنفذ بموجب عقد استثماري بين مصرف التجارة والتنمية والهيئة العامة للمواصلات والنقل، جرى توقيعه مع الحكومة الليبية الموقتة العام 2019.