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‏ الحويج يبحث وضع معايير للتصنيف الائتماني لشركات التأمين المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 09:40 مساء
‏ الحويج يبحث وضع معايير للتصنيف الائتماني لشركات التأمين المحلية
جانب من اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمناقشة مشاكل شركات التأمين (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، آلية وضع معايير وأسس منهجية للتصنيف الائتماني لشركات التأمين في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، بحضور مستشار الوزير شذر الصيد، ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين أحمد الديب، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتصنيف الائتماني، ومدير عام الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الائتماني.

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وناقش الاجتماع بعض المشاكل أمام التصنيف الائتماني لشركات التأمين في ليبيا، واستعراض آلية وضع معايير وأسس منهجية، تتماشى مع سياسة العمل المحلية كبداية لإمكانية تصنيف هذه الشركات، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

واتفق الحضور على استمرارية التعاون المشترك بينهم وإجراء ورش عمل وجلسات تهدف لرفع مستوى الخدمات بتوجيه من الوزير ورعاية وزارة الاقتصاد والتجارة.

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