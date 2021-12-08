مناقشة تأسيس شركات إعادة التأمين لأول مرة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 01:54 صباحا
مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين يناقش طلبات تأسيس شركات إعادة التأمين خلال اجتماعه الثالث. (صفحة وزارة الصناعة والتجارة على فيسبوك)

ناقش مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، طلبات تأسيس شركات إعادة التأمين لأول مرة في ليبيا. وذلك خلال اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وضمّ أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام بالهيئة.

كما استعرض الاجتماع تقرير الهيئة عن نشاط شركات التأمين الليبية وأداء القطاع وعمل الهيئة في توفير البطاقة العربية الموحدة بالسوق الليبي، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على «فيسبوك».

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وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات التي من شأنها تطوير أداء شركات التأمين ورفع مستوى خدمات القطاع بالسوق الليبي، كما شدد السيد الوزير على ضرورة متابعة أداء شركات التأمين وإلزامها باتباع القوانين واللوائح المنظمة بهدف تطوير القطاع ورفع جودة الخدمات.

وإعادة التأمين هو أن تشتري شركة التأمين من شركة تأمين أخرى لتقليل خطر المطالبات الكبيرة، حيث تدفع الشركة جزءاً من أقساط التأمين التي تحصل عليها من المؤمن عليهم لشركة إعادة تأمين.

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