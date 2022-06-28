Atwasat

الحويج يوجه بتشكيل فريق لتطوير اللوائح القانونية لشركات التأمين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 08:36 صباحا
الحويج يوجه بتشكيل فريق لتطوير اللوائح القانونية لشركات التأمين
لقاء الحويج مع مسؤولي قطاع التأمين، 27 يونيو 2022، (وزارة الاقتصاد)
alwasat radio

وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بتشكيل فريق برئاسة هيئة الإشراف على التأمين، يضم أمين عام الاتحاد الليبي لشركات التأمين؛ لإعادة النظر وتنظيم وتطوير اللوائح القانونية والتشريعات المتعلقة بنشاط التأمين، والاستعانة في تحقيق ذلك بالخبراء والأكاديميين من الجامعات والمعاهد والمراكز في مجال التأمين.

جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس الإثنين، مع مسؤولي الهيئة واتحاد شركات التأمين، ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين لشركات التأمين، حسب بيان وزارة الاقتصاد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابع الاجتماع سير عمل هيئة الإشراف على التأمين، والمشكلات والعراقيل التي تواجه عملها، وسُبل معالجتها وتصحيح الأوضاع القانونية والفنية والمالية لأدوات التأمين؛ لرفع مستوى الأداء وتطوير قطاع التأمين بليبيا.

الحويج يوجه بإصدار دليل تطبيق معيار المحاسبة في قطاع التأمين
واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، تقرير هيئة الإشراف على التأمين للجان الفحص المشكل بقرار من مدير عام الهيئة لتقييم أوضاع شركات التأمين ومدى التزامهم بقانون رقم (3) للعام 2005، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.

وشدد الحويج على ضرورة أن تلتزم كافة أدوات التأمين بتصحيح أوضاعها وفقا للملاحظات المذكورة بالتقرير، كما أمر بإصدار دليل تطبيق معيار المحاسبة على قطاع التأمين الليبي لزيادة الإفصاح والشفافية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة

بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة
الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)

الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام

زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط

الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط
بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي
التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا

التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي

يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
حلم عودة الملكية إلى ليبيا

حلم عودة الملكية إلى ليبيا
العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة ...
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصلحة الجمارك: إتلاف أكثر من 8 ملايين قرص مخدر
مصلحة الجمارك: إتلاف أكثر من 8 ملايين قرص مخدر
إزالة مبان مخالفة قرب خط الغاز التابع لشركة سرت بالخمس
إزالة مبان مخالفة قرب خط الغاز التابع لشركة سرت بالخمس
«الأمن الداخلي» يطالب بالتحري عن الداعين لـ«ثورة الشباب»
«الأمن الداخلي» يطالب بالتحري عن الداعين لـ«ثورة الشباب»
الحويج يوجه بتشكيل فريق لتطوير اللوائح القانونية لشركات التأمين
الحويج يوجه بتشكيل فريق لتطوير اللوائح القانونية لشركات التأمين
أول فوج حجاج من طبرق يغادر إلى الأراضي المقدسة
أول فوج حجاج من طبرق يغادر إلى الأراضي المقدسة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
المزيد
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة الليلة على ساحل رأس لانوف
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة الليلة على ساحل رأس لانوف...
أحوال الطقس اليوم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية والجنوبية
أحوال الطقس اليوم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق ......
السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية
السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن ......
أول فوج حجاج من طبرق يغادر إلى الأراضي المقدسة
أول فوج حجاج من طبرق يغادر إلى الأراضي المقدسة...
الحويج يوجه بتشكيل فريق لتطوير اللوائح القانونية لشركات التأمين
الحويج يوجه بتشكيل فريق لتطوير اللوائح القانونية لشركات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط