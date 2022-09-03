نورلاند يناقش العمل مع المبعوث الأممي لوضع خارطة طريق «واضحة معالم»

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الأميركي، مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشار نورلاند، إنه ناقش في مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا «الحاجة الملحة لجميع الأطراف للعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد عبدالله باتيلي لوضع خارطة طريق واضحة المعالم لإجراء انتخابات مبكرة باعتبارها الحل الوحيد لعدم الاستقرار في ليبيا».



وقالت السفارة الأميركية في تغريدة عبر «تويتر» إن نورلاند ناقش مع فتحي باشاغا «أهمية وقف تصعيد المواجهة العسكرية في طرابلس»، عقب اجتماعات رئيس الحكومة المكلفة المهمة في تركيا.

وفي وقت سابق، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عيَّن عبدالله باتيلي من السنغال «ممثلًا خاصًا له في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

خبرة عبدالله باتيلي تزيد على 40 عامًا

ووفق موقع الأمم المتحدة فإن باتيلي «يتمتع بخبرة تزيد على 40 عامًا مع حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة» مشيرًا إلى أنه «عمل في 2021 خبيرًا مستقلًا للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وقبل تعيين باتيلي كثامن مبعوث أممي في ليبيا، عانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منذ ديسمبر 2021، فراغًا في القيادة بعد استقالة رئيسها السابق، السلوفاكي يان كوبيش، الذي كان يمارس مهامه من جنيف، قبل أن يصبح باتيلي هو المبعوث الأممي الثامن منذ ثورة فبراير العام 2011.

وجرى إحصاء سبعة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة، منهم أربعة أوروبيين واثنان من الشرق الأوسط، وذلك منذ تفجر الأزمة الليبية عقب سقوط معمر القذافي العام 2011. وآخر هؤلاء الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي عُيِّن في يناير 2021، وبعد 11 شهرًا تخلى عن المنصب واستقال في نوفمبر.

- رسميا.. غوتيريس يعيِّن السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

- الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا تعيين باتيلي رئيسا لها

- الخارجية الألمانية تعلق على تعيين عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا لدى ليبيا

وفي ردود الفعل، قالت الخارجية الألمانية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك عبدالله باتيلي على تعيينه ممثلًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

محليًا، أشاد المجلس الرئاسي، في بيان، بـ«خبرة الدبلوماسي السنغالي واطلاعه على الملف الليبي، وكذلك بجهوده في تقييم ودراسة هيكلة البعثة الأممية إلى ليبيا». وشدد البيان على أهمية دور الأمين العام للأمم المتحدة في «دعم مساعي الليبيين للوصول إلى حلول سلمية، من خلال البعثة الأممية وللذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت».