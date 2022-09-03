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رسميا.. غوتيريس يعيِّن السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 08:44 صباحا
رسميا.. غوتيريس يعيِّن السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
الأمين العام للأمم المتحدة قرر تعيين الوزير السنغالي السابق عبدالله باتيلي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا (أرشيفية)
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عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، على ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مكتبه فجر السبت (بتوقيت طرابلس).

كان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضًا مستشارًا خاصًا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبًا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

ويوم الجمعة، رأى الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن عملية تسمية دبلوماسي جديد مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا تجري «بشكل جيد» وتتضمن عديد الاستشارات، رافضًا تأكيد ما نشرته وكالة «رويترز»، أمس الخميس، بشأن إرسال الأمين العام أنطونيو غوتيريس، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تفيد بعزمه تعيين الوزير السنغالي السابق عبدالله باتيلي، في المنصب الأممي الشاغر.

عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا
وتعاني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منذ ديسمبر 2021، فراغًا في القيادة بعد استقالة رئيسها السابق، السلوفاكي يان كوبيش، الذي كان يمارس مهامه من جنيف.

وجرى إحصاء سبعة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة، منهم أربعة أوروبيين واثنان من الشرق الأوسط، وذلك منذ تفجر الأزمة الليبية عقب سقوط معمر القذافي العام 2011. وآخر هؤلاء الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي عُيِّن في يناير 2021، وبعد 11 شهرًا تخلى عن المنصب واستقال في نوفمبر.

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واقترح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، على مجلس الأمن الدولي لتولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الذي استمر شاغرًا منذ ثمانية أشهر؛ بسبب الخلاف الروسي-الأميركي.

لكن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، قال في 16 أغسطس الماضي، إن حكومة الوحدة الوطنية اعترضت على ترشيح عبدالله باتيلي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، ليس لشخص المرشح. وأضاف: «نحن نطمح لأن يكون المبعوث الجديد من أفريقيا، لكن الشخص يجب أن يكون مؤهلًا أكثر».

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