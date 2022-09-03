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الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 11:59 صباحا
الثامن منذ ثورة فبراير.. البعثة الأممية تعلن رسميا السنغالي باتيلي رئيسا لها
المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي. (أرشيفية)
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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عيَّن عبدالله باتيلي من السنغال «ممثلًا خاصًا له في ليبيا ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عبدالله باتيلي ثامن مبعوث أممي إلى ليبيا
وعانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منذ ديسمبر 2021، فراغًا في القيادة بعد استقالة رئيسها السابق، السلوفاكي يان كوبيش، الذي كان يمارس مهامه من جنيف، قبل أن يصبح باتيلي هو المبعوث الأممي الثامن منذ ثورة فبراير العام 2011.

وجرى إحصاء سبعة ممثلين خاصين للأمين العام للأمم المتحدة، منهم أربعة أوروبيين واثنان من الشرق الأوسط، وذلك منذ تفجر الأزمة الليبية عقب سقوط معمر القذافي العام 2011. وآخر هؤلاء الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش، الذي عُيِّن في يناير 2021، وبعد 11 شهرًا تخلى عن المنصب واستقال في نوفمبر.

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وأوضح موقع الأمم المتحدة أن باتيلي «يتمتع بخبرة تزيد على 40 عاما مع حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة» مشيرا إلى أنه «عمل في 2021 خبيرا مستقلا للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وسبق تعيين المبعوث الأممي الجديد نقاشات واسعة، إذ رأى الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن عملية تسمية دبلوماسي جديد مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا تجري «بشكل جيد» وتتضمن عديد الاستشارات، رافضًا تأكيد ما نشرته وكالة «رويترز»، الخميس، بشأن إرسال الأمين العام أنطونيو غوتيريس، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تفيد بعزمه تعيين الوزير السنغالي السابق عبدالله باتيلي، في المنصب الأممي الشاغر.

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