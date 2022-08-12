Atwasat

غوتيريس يعرض على مجلس الأمن مرشحا جديدا لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 أغسطس 2022, 05:37 مساء
غوتيريس يعرض على مجلس الأمن مرشحا جديدا لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا
alwasat radio

توقعت مصادر دبلوماسية أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن ليبيا الإثنين المقبل؛ للنظر في مسألة تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعدما عرض الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على أعضاء المجلس مرشحا جديدا للمنصب الشاغر منذ أشهر، وفق مصادر دبلوماسية بالمنظمة.

وتعاني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ ديسمبر 2021 من فراغ في القيادة بعد استقالة رئيسها السابق السلوفاكي، يان كوبيش، الذي كان يمارس مهامه من جنيف. فيما لم يتمكن الأمين العام من تعيين رئيس جديد للبعثة بسبب المناكفات بين الولايات المتحدة وروسيا خصوصا في تصعيد الخلاف بين الطرفين بسبب الحرب في أوكرانيا.

غوتيريس يرشح وزيرا سنغاليا سابقا لرئاسة البعثة الأممية
وتحدثت المصادر الدبلوماسية عن أن المرشح الجديد لمنصب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو «الوزير السنغالي السابق عبدالله بيتالي» الذي يتعين موافقة مجلس الأمن الدولي عليه قبل تعيينه رسميا لقيادة البعثة الأممية في ليبيا.

- وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي في ليبيا
- مباحثات أميركية - أفريقية لدعم المصالحة وتحديد رئيس جديد للبعثة الأممية في ليبيا
- تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

ويأتي ترشيح الوزير السنغالي استجابة من الأمين العام للمطالب الأفريقية التي دعت في أكثر من مناسبة غوتيريس إلى تكليف مرشح من القارة يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي الذي يأخذ على المنظمة الدولية تهميش الدور الأفريقي في العملية السياسية لحل الأزمة الليبية.

توقعات بدعم روسي للمرشح الأفريقي لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا.
ويتوقع أن تدعم وتوافق كل من روسيا والصين على تعيين الوزير السنغالي السابق عبدالله بيتالي في منصب الأمم الخاص للأمين العام لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهما اللتان عارضتا في السابق ولأكثر من مرة تعيين الأميركية ستيفاني وليامز في منصب رئيس البعثة.

وفي حال تعيين عبدالله بيتالي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيكون المبعوث رقم 8 بعد كل من الأميركية ستيفاني وليامز، والسلوفاكي يان كوبيتش، واللبناني غسان سلامة، والألماني مارتن كوبلر، والإسباني برناردينو ليون، واللبناني طارق متري، والبريطاني إيان مارتن، والأردني عبدالإله الخطيب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة

دعوات للتظاهر في شمال سورية تنديدا بدعوة أنقرة لـ«مصالحة» بين النظام والمعارضة
البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»

البطل الليبي راشد السويسي يفوز بالقلادة الذهبية في «ألعاب التضامن الإسلامي»
عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ«مساعدة الاقتصاد» في كوريا الجنوبية

عفو رئاسي عن رئيس سامسونغ لـ«مساعدة الاقتصاد» في كوريا الجنوبية
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن

«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية

مقتل مسلح حاول اقتحام مكتب «إف بي آي» بأوهايو الأميركية
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة

فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
تركيا تكشف محادثات نادرة مع النظام السوري

تركيا تكشف محادثات نادرة مع النظام السوري
الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023

الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023
رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية

رسالة تحذير من زيلينسكي لأوروبا بعد استهداف محطة زابوريجيا النووية
تفاصيل انتخابات نادي الأهلي طرابلس لاختيار مجلس إدارة جديد

تفاصيل انتخابات نادي الأهلي طرابلس لاختيار مجلس إدارة جديد
في العدد 351: ضياع خارطة الطريق.. وضجة وزير التعليم العالي

في العدد 351: ضياع خارطة الطريق.. وضجة وزير التعليم العالي
معهد أميركي يحذر من أزمة مياه محتملة في ليبيا ويطرح بدائل

معهد أميركي يحذر من أزمة مياه محتملة في ليبيا ويطرح بدائل
خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة

خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض

«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض
في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب

في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش

وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)

إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تسليم أرض معتدى عليها بحي الأندلس إلى مصلحة أملاك الدولة
تسليم أرض معتدى عليها بحي الأندلس إلى مصلحة أملاك الدولة
«الكهرباء»: ارتفاع القدرة الإنتاجية إلى 5900 ميغاوات.. وانخفاض العجز
«الكهرباء»: ارتفاع القدرة الإنتاجية إلى 5900 ميغاوات.. وانخفاض ...
مفوضية اللاجئين تعيد تأهيل مركز صحي بأجدابيا
مفوضية اللاجئين تعيد تأهيل مركز صحي بأجدابيا
ضبط 80 ألف لتر بنزين على متن 23 شاحنة قبل تهريبها عبر منفذ رأس اجدير
ضبط 80 ألف لتر بنزين على متن 23 شاحنة قبل تهريبها عبر منفذ رأس ...
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد
تعليمات جديدة من الدبيبة بشأن تنفيذ جدول الرواتب الموحد...
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج
ضبط عدة أشخاص يقومون بمعاكسة الطالبات أمام المدارس في المرج...
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»
«المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «صهريج بنت بية»...
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر بطاقة «إيفاء»
«الشؤون الاجتماعية» تعلن صرف مستحقات منحة الزوجة والبنات عبر......
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»
«المالية» تعلن موعد تنفيذ زيادات مرتبات العاملين بـ«الصحة»...
المزيد
الأمم المتحدة تحث القادة الليبيين على وضع آليات لإشراك الشباب في عملية صنع القرار
الأمم المتحدة تحث القادة الليبيين على وضع آليات لإشراك ......
شركة الكهرباء: فقد 1100 ميغاوات في المنطقة الغربية بسبب عطل في حقول الغاز
شركة الكهرباء: فقد 1100 ميغاوات في المنطقة الغربية بسبب عطل ......
غوتيريس يعرض على مجلس الأمن مرشحا جديدا لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا
غوتيريس يعرض على مجلس الأمن مرشحا جديدا لرئاسة البعثة ......
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال ......
ضبط 80 ألف لتر بنزين على متن 23 شاحنة قبل تهريبها عبر منفذ رأس اجدير
ضبط 80 ألف لتر بنزين على متن 23 شاحنة قبل تهريبها عبر منفذ ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط