بيتالي الأقرب.. مجلس الأمن ينظر غدا تكليف ثامن مبعوث أممي إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن ليبيا، غدًا الإثنين، للنظر في مسألة تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في حين تتزايد حظوظ المرشح السنغالي عبدالله بيتالي.

وعرض الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على أعضاء المجلس المرشح الجديد عبدالله بيتالي، لتولي المنصب الشاغر منذ أشهر، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية بالمنظمة، الجمعة الماضي.

حظوظ المرشح السنغالي

وفي الوقت الذي تشير التأكيدات، غير الرسمية، إلى تزايد حظوظ المرشح السنغالي، فإن ثمة توقعات بأن يحظى بيتالي بدعم كل من روسيا والصين، وهما اللتان عارضتا في السابق ولأكثر من مرة تعيين الأميركية ستيفاني وليامز في منصب رئيس البعثة.

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ويبدو أن ترشح الوزير السنغالي السابق، جاء استجابة من الأمين العام للمطالب الأفريقية التي دعت في أكثر من مناسبة غوتيريس إلى تكليف مرشح من القارة يحظى بدعم الاتحاد الأفريقي الذي يأخذ على المنظمة الدولية تهميش الدور الأفريقي في العملية السياسية لحل الأزمة الليبية.

المبعوث الأممي الثامن

وتعاني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منذ ديسمبر 2021، فراغًا في القيادة بعد استقالة رئيسها السابق، السلوفاكي يان كوبيش، الذي كان يمارس مهامه من جنيف.

وفي حال تعيين عبدالله بيتالي رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيكون المبعوث رقم 8 بعد كل من الأميركية ستيفاني وليامز، والسلوفاكي يان كوبيش واللبناني غسان سلامة والألماني مارتن كوبلر والإسباني برناردينو ليون واللبناني طارق متري والبريطاني إيان مارتن والأردني عبدالإله الخطيب.