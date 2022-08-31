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حملة أمنية موسعة لوقف الرعي الجائر بالإبل ومنعه بجانب الطريق السريع ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأربعاء 31 أغسطس 2022, 08:53 مساء
حملة أمنية موسعة لوقف الرعي الجائر بالإبل ومنعه بجانب الطريق السريع ببني وليد
إبل طليقة في بني وليد ترعى بجانب الطريق السريع. (الإنترنت)
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أطلق فرع جهاز الشرطة الزراعية في مدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، حملة أمنية موسعة لوقف الرعي الجائر بالإبل، وحث المربين على عدم الرعي بالقرب من الطريق السريع الواقع خارج المدينة.

وقال مصدر أمني بجهاز الشرطة الزراعية لـ«بوابة الوسط» إن الحملة جاءت بعد ورود بلاغ إليهم بشأن وجود مجموعة من الإبل التي تعيق عبور المسافرين علي الطريق الرابط بين بني وليد وترهونة.

حجز إبل ترعى قرب الطريق السريع واستدعاء أصحابها
أوضح المصدر أن أعضاء الشرطة الزراعية قاموا بحجز مجموعة من الإبل واستدعاء أصاحبها لاتخاذ الإجراءات القانونية، داعيًا مربي الإبل في المدينة إلى عدم تركها ترعى طليقة قرب الطرق العامة لما يمكن أن تسببه من خطر على حياة المواطنين.

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وفي وقت سابق طلب جهاز الشرطة الزراعية بمدينة بني وليد من المربين التعاون ووضع عواكس ضوئية على الإبل حتى يستطيع السائقون رؤيتها أثناء تواجدها بالقرب من الطرق تجنبًا لوقوع أية حوادث.

وتسببت الإبل الطليقة في حوادث مرورية عديدة على الطرق السريعة، بعضها أدت إلى سقوط وفيات، خاصة في فترات الليل وانعدام وجود الأضواء على الطرق السريعة.

شكاوى من رعي الإبل بجانب الطريق السريع ببني وليد
وفي وقت سابق، اشتكى سكان بني وليد وعدد من سائقي السيارات ومستخدمي الطريق السريع الرابط بين المدينة وترهونة وطرابلس من الإبل الطليقة التي ترعى بمفردها، مما يمثل خطورة على أرواح وسلامة الكثير من المسافرين.

وناشد مستخدمو هذه الطريق الجهات المسؤولة التدخل الفوري لوضع حل لإنهاء هذه الأزمة، خصوصًا بعدما حصدت أرواح بعض المواطنين والمسافرين من سكان مدينة بني وليد وضواحيها.

سيارة دورية تابعة لجهاز الشرطة الزراعية في بني وليد على الطريق السريع. (الإنترنت)
سيارة دورية تابعة لجهاز الشرطة الزراعية في بني وليد على الطريق السريع. (الإنترنت)
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