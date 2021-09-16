بسبب الإبل الطليقة.. وفاة شاب بحادث سير على طريق بني وليد - مصراتة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 16 سبتمبر 2021, 05:59 مساء
إبل تسير طليقة على طريق بني وليد - مصراتة. (الإنترنت)

تسبب انتشار الإبل الطليقة على الطريق السريع الرابط بين مدن بني وليد وترهونة ومصراتة في عدة حوادث سير أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كان آخرها حادثة أودت بحياة أحد الشباب في مدينة بني وليد.

وقال المواطن عبدالعزيز امراجع إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، إنّ الإبل الطليقة تنتشر على الطريق السريع خاصة مع دخول فصل الشتاء بحثًا عن الأعشاب لكي تتغذى وأحيانا تخرج فجأة ولا يراها السائق؛ مما يؤدي إلى حوادث سير خاصة في فترات الليل لعدم وجود إنارة على الطريق.

وحمّل أحد المزارعين تحدث إلى «بوابة الوسط» طالبًا عدم ذكر اسمه، مسؤولية خروج الإبل إلى الطرق السريعة لأصحابها الذين يهملون توفير الغذاء والماء لها، وتركها من دون رعاة يقودونها إلى أماكن الرعي، مطالبًا أصحاب تلك الإبل بوضع إشارات أو عواكس على رقبتها لكي تعكس إضاءات السيارات في فترات الليل لتقليل الحوادث.

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وطالب المواطن عبدالله الشراد عبر «بوابة الوسط» وزارة الداخلية بإصدار قرار يلزم أصحاب تلك الإبل بمراقبتها وعدم السماح لها بالاقتراب من الطرق السريعة أو حجز الإبل وتغريم أصحابها أو حبسهم ليكونوا عبرة للآخرين، إضافة إلى وضع حواجز على يمين ويسار الطرق التي يوجد فيها الإبل بشكل كبير للحد من وقوع الحوادث.

وتنتشر ظاهرة الإبل الطليقة على الطرق السريعة في عدد من مناطق ليبيا، وليس في بني وليد وحدها، وتسببت في عدد من حوادث السير أسفرت عن خسائر بشرية ومادية.

إبل تسير طليقة على طريق بني وليد - مصراتة. (الإنترنت)
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