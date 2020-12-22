حملة توعية لمربي الإبل في بني وليد لعدم تركها طليقة بالأودية والطرق السريعة

تركيب شريط عاكس على إحدى الإبل ببني وليد. (الإنترنت)

أطلق جهاز الشرطة الزراعية فرع بني وليد، اليوم الثلاثاء، حملة توعية لمربي الإبل لحثهم على عدم تركها ترعى طليقة في الأودية وعلى الطرقات السريعة ما أدى إلى ازدياد نسبة الحوادث في تلك الطرق.

وتشمل حملة التوعية وضع العواكس على الإبل للحد من حوادث الطرقات لتكون علامة عاكسة وواضحة للسائقين أثناء القيادة خاصة أثناء فترات الليل.

وطالب جهاز الشرطة الزراعية فرع بني وليد جميع المربين وأصحاب الإبل بعدم تركها طليقة قرب الطرقات العامة، منوها إلى أنه سيجري اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

واشتكى سكان بني وليد وعدد من سائقي السيارات ومستخدمي الطريق السريع الرابط بين المدينة وترهونة وطرابلس من الإبل الطليقة التي ترعى بمفردها، مما يمثل خطورة على أرواح وسلامة الكثير من المسافرين.

وناشد مستخدمو هذه الطريق، الجهات المسؤولة التدخل الفوري لوضع حل لإنهاء هذه الأزمة، خاصة بعدما حصدت أرواح بعض المواطنين والمسافرين من سكان مدينة بني وليد وضواحيها.

تركيب شريط عاكس على إحدى الإبل ببني وليد. (الإنترنت)

تركيب شريط عاكس على إحدى الإبل ببني وليد. (الإنترنت)

تركيب شريط عاكس على إحدى الإبل ببني وليد. (الإنترنت)