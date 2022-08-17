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إردوغان يستقبل المشري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 04:35 مساء
إردوغان يستقبل المشري
إردوغان والمشري خلال لقاء في أنقرةـ 17 أغسطس 2022. (تويتر)
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قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان استقبل اليوم الأربعاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالمجمع الرئاسي في أنقرة، حسب تغريدة للرئاسة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وبدأ المشري زيارة إلى العاصمة التركية أمس، التقى خلالها وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الذي قال إن بلاده مستمرة في دعم ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم. وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، والجهود الرامية لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

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السفير التركي ينفي طلب أنقرة تنحي الدبيبة
ويوم الإثنين، نفى السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، طلب بلاده من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التنحي، قائلًا إن بلاده لم ترسل مبعوثًا خاصًا إلى طرابلس للقائه. وكانت قناة «الوسط» (WTV) أشارت في خبر سابق إلى عرض تركي للدبيبة يتعلق بدراسة إمكانية التنحي عن رئاسة الوزراء، لكن السفير التركي أكد أن اهتمام بلاده ينحصر في احترام الشرعية والاستقرار، دون النظر إلى أسماء بعينها.

وفي وقت سابق هذا الشهر، التقى إردوغان مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي. وعلى وقع هذه الزيارة، أكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن «صالح لم يقبل بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة»، وذلك ردًا على ما جرى تداوله خلال زيارته لتركيا قبل يومين. وقال المركز الإعلامي إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا «هي الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا، والتي جاءت بالتوافق الليبي الليبي بين مجلسي النواب والدولة».

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