أوغلو يؤكد للمشري استمرار دعم ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده مستمرة في دعم ليبيا لتجاوز الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار الدائم.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة التركية أنقرة، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحضور عضوي المجلس حماد بريكاو ونورالدين سلطان والقائم بالأعمال في السفارة الليبية عبدالله شعبان، حسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، والجهود الرامية لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

السفير التركي ينفي طلب أنقرة تنحي الدبيبة

وأمس الإثنين، نفى السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، طلب بلاده من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التنحي، قائلا إن بلاده لم ترسل مبعوثًا خاصًا إلى طرابلس للقائه.

- السفير التركي إلى «بوابة الوسط»: لم نرسل مبعوثا خاصا لطرابلس.. والقضية تتجاوز أسماء بعينها

وكانت قناة «الوسط» (WTV) أشارت في خبر سابق إلى عرض تركي للدبيبة يتعلق بدراسة إمكانية التنحي عن رئاسة الوزراء، لكن السفير التركي أكد أن اهتمام بلاده ينحصر في احترام الشرعية والاستقرار، دون النظر إلى أسماء بعينها.