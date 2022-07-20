شحن أول ناقلة نفط من ميناء السدرة بعد عودة الإنتاج (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل ميناء السدرة النفطي أول ناقلة نفط منذ رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية.

وبدأت الناقلة في شحن مليون برميل من الخام لصالح المؤسسة الوطنية للنفط منذ صباح اليوم الأربعاء، ووجهتها إيطاليا، حسب بيان شركة الواحة للنفط على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة هي الأولى التي ستُصدر من الميناء منذ توقف الإنتاج.

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ويعد ميناء السدرة أحد أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا، ويبعد نحو 180 كيلومترًا شرق سرت، وهو متصل بحقول في الجنوب عبر خطوط أنابيب تنقل النفط بطول 1400 كيلومتر.

ويحتوي الميناء على أربعة مراسى مجهزة لسفن الشحن، و19 خزانًا بسعة تخزينية تصل إلى 6.2 مليون برميل من النفط الخام.