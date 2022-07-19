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بن قدارة: عازمون على إحداث نقلة نوعية في تطوير قطاع النفط بالشراكة مع مؤسسات عالمية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 10:05 مساء
بن قدارة: عازمون على إحداث نقلة نوعية في تطوير قطاع النفط بالشراكة مع مؤسسات عالمية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة مع رؤساء الشركات التابعة للمؤسسة. (مؤسسة النفط)
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أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية، فرحات بن قدارة، «عزم مجلس الإدارة على إحداث نقلة نوعية في تطوير القطاع بالشراكة مع مؤسسات عالمية»، موجهًا شركة البريقة لتسويق النفط «بسرعة وضع حلول للمناطق التي تعاني نقصًا في الوقود».

جاء تأكيد بن قدارة خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد، مع رؤساء لجان إدارات الشركات النفطية، بحضور أعضاء المجلس وكيل عام وزارة النفط والغاز خليفة رجب عبدالصادق، وحسين عبدالله صافار وأحمد عمار ومسعود سليمان موسى.

سبب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة مع رؤساء الشركات النفطية
وقالت المؤسسة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن بن قدارة أوضح للحاضرين أن الاجتماع «يأتي للتعارف بين مجلس الإدارة ورؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية، وستتلوه سلسلة اجتماعات أخرى للاستماع إلى كل شركة على حدة ومناقشة كل الأمور التي تخصها، والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجهها، ومحاولة تذليل هذه الصعوبات، ومناقشة الأمور الفنية مع الإدارات المختصة في الاجتماعات الفنية».

وأكد بن قدارة للمجتمعين حرص مجلس الإدارة الجديد «على استعادة الإنتاج والوصول به إلى معدلات عالية في أقرب وقت، بعد رفع القوة القاهرة خصوصًا في حقول إنتاج الغاز المزودة لمحطات الكهرباء، وذلك لرفع معاناة المواطن من انقطاع التيار الكهربائي والتقليل من ساعات طرح الأحمال».

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وشدد بن قدارة على ضرورة اهتمام الشركات النفطية بتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين والرفع من كفاءاتهم، والحرص على تطبيق إجراءات السلامة والمحافظة على البيئة والمحيط، والاهتمام ببرامج التنمية المكانية كأساس لتحقيق الاستقرار الأمني والمجتمعي في مناطق العمليات النفطية.

رؤساء الشركات النفطية يهنئون مجلس إدارة المؤسسة الجديد
وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط، أن أعضاء مجلس الإدارة الجديد ذكروا في مداخلاتهم، أنه سيجري التواصل مع الجهات التي لها علاقة بالمؤسسة الوطنية للنفط لحلحة كافة الصعوبات التي تواجه الشركات، والاستمرار في الإنتاج لتحقيق معدلات إنتاج عالية. فيما هنأ رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية، مجلس الإدارة الجديد، متمنين لهم التوفيق في إدارة قطاع النفط بالشكل المطلوب.

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع ضم رؤساء شركات: الهروج للعمليات النفطية، وزلاف، والسرير للعمليات النفطية، ومليتة للنفط والغاز، والزويتينة للنفط والغاز، ومعهد النفط للتأهيل والتدريب، والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية، ومصحة النفط بطرابلس، ونفوسة للعمليات النفطية، والزاوية لتكرير النفط، والواحة للنفط، والوطنية للحفر وصيانة آبار النفط، ومبروك للعمليات النفطية، وتقنية للأعمال الهندسية، والشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، وشركة شمال أفريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي، ومعهد النفط الليبي، وأكاكوس للعمليات النفطية، والبريقة لتسويق النفط، وطيران النفط.

كما شارك في الاجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المعلقة رؤساء لجان الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وشركة الجوف للتقنية النفطية.

صورة جماعية لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد مع رؤساء الشركات التابعة للمؤسسة. (مؤسسة النفط)
صورة جماعية لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد مع رؤساء الشركات التابعة للمؤسسة. (مؤسسة النفط)
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