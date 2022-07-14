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بن قدارة: تسلمت اليوم إدارة مؤسسة النفط.. وزيادة رواتب العاملين بالقطاع خلال شهرين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 يوليو 2022, 01:23 مساء
بن قدارة: تسلمت اليوم إدارة مؤسسة النفط.. وزيادة رواتب العاملين بالقطاع خلال شهرين
فرحات بن قدارة خلال كلمته في مؤتمر صحفي أمام مبنى مؤسسة النفط، 14 يوليو 2022، (صورة من بث مباشر على صفحة حكومتنا)
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قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فرحات بن قدارة، إنه عمليًا تسلّم اليوم الخميس منصبه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، ويوم الأحد سيجتمع المجلس الجديد كاملًا، مكملًا: «أعتبر نفسي أمارس هذه المهام وفقًا للقانون. ومن اليوم سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة، وسيكون خلال الأسبوع المقبل أخبار طيبة بهذا الخصوص».

وأكد، خلال كلمة له في مؤتمر صحفي أمام مبنى المؤسسة في طرابلس اليوم الخميس، إن «من يعترض على قرار تكليفي عليه باللجوء إلى القضاء، وسأغادر المؤسسة إذا حكم القضاء بأن قرار تكليفنا غير قانوني.»

وتعهد بن قدارة بتنفيذ الزيادة المقررة في رواتب العاملين بقطاع النفط خلال شهرين، متابعًا: «سنفعل الميزانية الاستثنائية للقطاع بما يحقق الأهداف المرجوة من خطة» تطوير قطاع النفط الموضوعة من حكومة الوحدة، حسب كلمته في المؤتمر الصحفي الذي بثته صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعقّب: «أطمئن الشريك الأجنبي على صون كل التعهدات؛ بل وسنسعى على تطويرها»، مؤكدا «سنعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في الإفصاح عن الإيرادات وتكوينها».

توافي محلي ودولي على مجلس الإدارة الجديدة
وصرح بن قدارة، بأن «الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على أن تأتي شخصية ليس لها انتماء سياسي أو أيديولوجيا لتدير المؤسسة بشكل محايد ومهني»، رافضًا اتهامه بالتبعية إلى أي دولة، قائلًا: «هذا كلام فاضي وغرضه التشويش».

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وتعهد بن قدارة بعدم إقحام المؤسسة في صراع سياسي، مشيرًا إلى اتصال جرى مع مسؤولين بالسفارة الأميركية لدى ليبيا، أبدوا تخوفهم من استخدام أموال النفط في دعم طرف على حساب آخر، متابعًا أنه أوضح لهم الأمر، وأنه أجرى مشاورات مع أطراف من الحكومة الفرنسية في الإطار نفسه، وأيضًا حكومة الوحدة أجرت محادثات مع أطراف دولية أخرى.

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