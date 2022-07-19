Atwasat

بن قدارة لمديري إدارات مؤسسة النفط: هدفنا خلق بيئة عمل صحيحة للموظفين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 12:15 صباحا
بن قدارة لمديري إدارات مؤسسة النفط: هدفنا خلق بيئة عمل صحيحة للموظفين
بن قدارة خلال اجتماع مجلس الإدارة الجديد بالمديرين العامين ومديري الإدارات بمؤسسة النفط (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
alwasat radio

تعهد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فرحات بن قدارة، بتحسين الرواتب وتوفير خدمات التأمين الطبي «التي تليق بموظفي قطاع النفط».

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الجديد بالمديرين العامين ومديري الإدارات بالمؤسسة، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

قدارة: الانتماء فقط للمؤسسة وليس للأشخاص
وأكد بن قدارة أن «الانتماء فقط للمؤسسة وليس للأشخاص والكفاءة هي معيار التقييم، دون النظر للأشياء الأخرى، وهدفنا هو خلق بيئة عمل صحيحة للموظفين من تحسين للرواتب وتوفير خدمات التأمين الطبي التي تليق بموظفي القطاع».

- الدبيبة: تأسيس صندوق تنمية لمنطقة الهلال النفطي وزيادة المرتبات آخر أغسطس
- بن قدارة: تسلمت اليوم إدارة مؤسسة النفط.. وزيادة رواتب العاملين بالقطاع خلال شهرين

وأضاف في كلمته: «بوجودكم سنحقق نجاحًا كبيرًا للمؤسسة محليًا ودوليًا»، موضحًا أن «تطوير عمل المؤسسة الوطنية للنفط وتعزيز مبدأ الشفافية واتباع الأساليب العلمية الحديثة في مجال الإدارة هي من أبرز الرسائل التي سيعمل على ترسيخها مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد».

تأكيد استمرار عملية الإنتاج
من جانبه، أوضح وكيل وزارة النفط وعضو مجلس الإدارة الدكتور خليفة رجب عبد الصادق أن الاجتماع جاء لتأكيد استمرار عملية الإنتاج والدفع بكوادرها للأمام.

وخلال تسلمه مهامه، في الرايع عشر من يوليو الجاري، تعهد بن قدارة بتنفيذ الزيادة المقررة في رواتب العاملين بقطاع النفط خلال شهرين. والجمعة، أعلن فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية، ورفع حالة «القوة القاهرة» بها.

بن قدارة خلال اجتماع مجلس الإدارة الجديد بالمديرين العامين ومديري الإدارات بمؤسسة النفط (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
بن قدارة خلال اجتماع مجلس الإدارة الجديد بالمديرين العامين ومديري الإدارات بمؤسسة النفط (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
بن قدارة خلال اجتماع مجلس الإدارة الجديد بالمديرين العامين ومديري الإدارات بمؤسسة النفط (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
بن قدارة خلال اجتماع مجلس الإدارة الجديد بالمديرين العامين ومديري الإدارات بمؤسسة النفط (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
دراغي يزور الجزائر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز

دراغي يزور الجزائر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقات تعزيز إمدادات الغاز
مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا

مجموعة «إتش آند إم» للملابس تقرر الانسحاب من روسيا
الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية

الصور الأولية لسيارة «CELESTIQ» الكهربائية
الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات

الإفراج عن الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بعد توقيفها لساعات
الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية

الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية
استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي

استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو

جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
هدية: مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية

هدية: مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية
إعلان موعد بدء العام الدراسي المقبل والتعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي

إعلان موعد بدء العام الدراسي المقبل والتعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر
انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي في تركيا

انتهت عبر قناة «WTV» تتويج الملاكم الليبي سعد الفلاح بانتصاره على الإيراني زالهي...
انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي

انتهت عبر قناة «WTV»: الاتحاد 2 - 0 الأولمبي
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية

الدبيبة: تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط جاء باتفاق مع عدة أطراف سياسية
بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي

بايدن يختلف مع الرواية السعودية بشأن نقاش دار حول مقتل خاشقجي
خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا

خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا
وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الغنوشي عشية التحقيق معه: مشروع الدستور التونسي الجديد شبيه بنظام القذافي
الغنوشي عشية التحقيق معه: مشروع الدستور التونسي الجديد شبيه بنظام...
تبون: يجب أن يبني الليبيون مؤسسات البلاد بأنفسهم بعيدا عن التجاذبات الخارجية
تبون: يجب أن يبني الليبيون مؤسسات البلاد بأنفسهم بعيدا عن ...
«مؤسسة النفط» تعلن مواعيد تحميل الناقلات مع استئناف التصدير
«مؤسسة النفط» تعلن مواعيد تحميل الناقلات مع استئناف التصدير
المسماري: المكون العسكري في عموم ليبيا الأقدر على التقارب
المسماري: المكون العسكري في عموم ليبيا الأقدر على التقارب
باشاغا يؤكد لـ«نورلاند» ضرورة وجود آليات واضحة لإدارة عائدات النفط
باشاغا يؤكد لـ«نورلاند» ضرورة وجود آليات واضحة لإدارة عائدات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تستلم الدفعة الأولى من بطاقات منحة ......
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع الكهرباء
محمد بن إسماعيل يتحدث عن خطة الـ30 يوما المقبلة لإدارة قطاع ......
المزيد
في الذكرى الثالثة لاختطافها.. البعثة الأممية تكرر مطالبتها بكشف مصير سهام سرقيوة
في الذكرى الثالثة لاختطافها.. البعثة الأممية تكرر مطالبتها ......
بن قدارة لمديري إدارات مؤسسة النفط: هدفنا خلق بيئة عمل صحيحة للموظفين
بن قدارة لمديري إدارات مؤسسة النفط: هدفنا خلق بيئة عمل صحيحة......
«الكتيبة 166» تؤمن موقع السدادة للنهر الصناعي
«الكتيبة 166» تؤمن موقع السدادة للنهر الصناعي...
باشاغا يؤكد لـ«نورلاند» ضرورة وجود آليات واضحة لإدارة عائدات النفط
باشاغا يؤكد لـ«نورلاند» ضرورة وجود آليات واضحة لإدارة عائدات......
المسماري: المكون العسكري في عموم ليبيا الأقدر على التقارب
المسماري: المكون العسكري في عموم ليبيا الأقدر على التقارب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط