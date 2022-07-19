بن قدارة لمديري إدارات مؤسسة النفط: هدفنا خلق بيئة عمل صحيحة للموظفين

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المعين من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فرحات بن قدارة، بتحسين الرواتب وتوفير خدمات التأمين الطبي «التي تليق بموظفي قطاع النفط».

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الجديد بالمديرين العامين ومديري الإدارات بالمؤسسة، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

قدارة: الانتماء فقط للمؤسسة وليس للأشخاص

وأكد بن قدارة أن «الانتماء فقط للمؤسسة وليس للأشخاص والكفاءة هي معيار التقييم، دون النظر للأشياء الأخرى، وهدفنا هو خلق بيئة عمل صحيحة للموظفين من تحسين للرواتب وتوفير خدمات التأمين الطبي التي تليق بموظفي القطاع».

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وأضاف في كلمته: «بوجودكم سنحقق نجاحًا كبيرًا للمؤسسة محليًا ودوليًا»، موضحًا أن «تطوير عمل المؤسسة الوطنية للنفط وتعزيز مبدأ الشفافية واتباع الأساليب العلمية الحديثة في مجال الإدارة هي من أبرز الرسائل التي سيعمل على ترسيخها مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد».

تأكيد استمرار عملية الإنتاج

من جانبه، أوضح وكيل وزارة النفط وعضو مجلس الإدارة الدكتور خليفة رجب عبد الصادق أن الاجتماع جاء لتأكيد استمرار عملية الإنتاج والدفع بكوادرها للأمام.

وخلال تسلمه مهامه، في الرايع عشر من يوليو الجاري، تعهد بن قدارة بتنفيذ الزيادة المقررة في رواتب العاملين بقطاع النفط خلال شهرين. والجمعة، أعلن فرحات بن قدارة، انتهاء الإغلاقات في جميع الحقول والموانئ النفطية، ورفع حالة «القوة القاهرة» بها.

بن قدارة خلال اجتماع مجلس الإدارة الجديد بالمديرين العامين ومديري الإدارات بمؤسسة النفط (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بن قدارة خلال اجتماع مجلس الإدارة الجديد بالمديرين العامين ومديري الإدارات بمؤسسة النفط (صفحة المؤسسة على فيسبوك)