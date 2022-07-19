بعد استئناف الإنتاج.. 70 ألف برميل يوميا الإنتاج المتوقع من حقل الفيل

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن «يصل معدل الإنتاج تدريجيًا في حقل الفيل إلى معدلاته الطبيعية بعد وضع كافة الآبار على الإنتاج ليبلغ 70 ألف برميل يوميًا».

جاء ذلك في بيان عن استئناف عمليات الضخ والإنتاج بحقل الفيل الواقع في منطقة حوض مرزق جنوب غرب البلاد، اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر. وأوضحت المؤسسة في بيان، أن معدلات الإنتاج الأولية للضخ إلى مجمع مليتة تجاوزت 40 ألف برميل اليوم.

وتدير المؤسسة الحقل الواقع في حوض مرزق جنوب غرب البلاد، عبر شركة مليتة بالشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية.

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وتوقفت عمليات الإنتاج من حقل الفيل النفطي في منتصف أبريل الماضي عندما أغلق محتجون الحقل النفطي احتجاجًا على عدم تمكين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا من استلام مهامها في العاصمة طرابلس.

واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» في الحقل بالتزامن مع حقل الشرارة وعدد من الحقول والموانئ النفطية بشكل تدريجي، قبل أن تعلن رفعها يوم الجمعة الماضي بعد توقف دام شهرين.