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شركة مليتة تعلن استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل النفطي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 05:43 مساء
شركة مليتة تعلن استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل النفطي
منشآت حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا. (شركة مليتة للنفط والغاز)
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أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، مساء اليوم الثلاثاء، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا، بعد إعطاء الإذن من المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت الشركة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، بدء عملية تشغيل وحدة توليد الكهرباء بحقل الفيل، وكذلك وحدة المرافق، منوهة إلى أنه سيبدأ فتح الآبار بشكل تدريجي.

كما أكدت الشركة أن «عمليات الضخ إلى مجمع مليتة الصناعي بدأت فعليًا بمعدل نحو 40 ألف برميل يوميًا إلى أن يتم فتح جميع الآبار، وبالتالى الرجوع إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية».

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وتوقفت عمليات الإنتاج من حقل الفيل النفطي في منتصف أبريل الماضي عندما أغلق محتجون الحقل النفطي احتجاجًا على عدم تمكين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا من استلام مهامها في العاصمة طرابلس.

واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» في الحقل بالتزامن مع حقل الشرارة وعدد من الحقول والموانئ النفطية بشكل تدريجي، قبل أن تعلن رفعها يوم الجمعة الماضي بعد توقف دام شهرين.

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