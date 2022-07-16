قدور ينفي اعتزامه الاستقالة من حكومة باشاغا

القاهرة - بوابة الوسط

نفى وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالحميد قدور اعتزامه الاستقالة من منصبه.

وقال قدور في بيان اليوم السبت، إنه «يفتخر ويتشرف باختياره لهذا الموقع وبثقة مجلس النواب فيه وبالعمل ضمن الفريق الوزاري الوطني برئاسة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا».

لا تراجع عن التواجد في حكومة باشاغا

وأضاف أنه «لن يتراجع عن موقفه الوطني الواضح أو يتخلى عن واجبه في خدمة ليبيا»، معتبرًا أن هذا البيان موجه «إلى الرأي العام الوطني وكل من يعنيهم الأمر داخلياً وخارجيا».

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كما اتهم قدور بعض وسائل الإعلام ووسائط الاتصال التابعة لـ«بعض جهات الحكومة غير الشرعية والممولة منها» بالوقوف وراء أنباء ابتعاده عن حكومة باشاغا.