البعثة الأممية تعلق على إطلاق الوزيرين قدور وفرج سالم

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

عبرت البعثة الأممية، على لسان الناطق باسمها جان العلم، عن «سعادة البعثة بنبأ الإفراج عن حافظ قدور، وفرج سالم»، وهما وزيرا الخارجية والتعاون الدولي، والتعليم التقني في حكومة رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، مؤكدة أن «منع أي ليبي من ممارسة حقوقه السياسية عمل مؤسف».

وقال العلم، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن البعثة «تابعت بقلق بالغ التقارير التي تتحدث عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي للوزيرين لأسباب سياسية أمس الأول في مصراتة».

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وأضاف العلم أن البعثة تكرر التشديد على «الأهمية الأساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، والامتناع عن جميع أعمال التصعيد والترهيب والخطف والاستفزاز والعنف».

ويوم الجمعة، أعلن المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، إطلاق سراح الوزيرين، مشددًا على أن الوزيرين بصحة جيدة ولا صحة للأخبار للمتداولة حول إصابتهما.