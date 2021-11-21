عبدالحافظ قدور يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

المرشح عبدالحافظ عبدالحميد قدور يلقي كلمة بعد تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في طرابلس, 21 نوفمبر 2021. (لقطة من بث مباشر)

تقدَّم المرشح عبدالحافظ عبد الحميد قدور، اليوم الأحد، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وظهر قدور، في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال استكماله الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.

فيما قال قدور، إنه قادر على إيجاد الحلول للمشاكل التي يعانيها الليبيون منذ سنوات كثيرة، حال اختير رئيسًا للبلاد، مشددًا على أن ليبيا دولة غنية تملك الموارد الطبيعية.

وأكد أنه لن يرضى بالتدخل الخارجي، «وستكون السيادة لليبيا، وسنبني علاقات قوية مبنية على الاحترام والمصالح المتبادلة، لكن لن نسمح بأن تكون بلادنا مرتعًا لبعض الدول».

وأضاف أنه يؤمن بدور ليبيا الإقليمي وعلاقاتها مع دول الجوار، سواء كان في الاتحاد الأفريقي أو من خلال الجامعة العربية، مختتمًا: «نحن مع الشرعية الوطنية قبل كل شيء، ما يريده الليبيون هو ما سيكون عنواننا».

يأتي ذلك قبل نحو 24 ساعة على غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية غدًا، الإثنين، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق.