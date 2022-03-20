المنفي يؤكد للكبير استمرار دعم «الرئاسي» لجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوحيد المؤسسة النقدية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، «استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنها توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الكبير قدم خلال لقائه مع المنفي بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس «إحاطة بزيارته الخارجية، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة النقدية، ومتابعة المصرف للأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد».

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وزار محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الأيام الماضية الولايات المتحدة؛ حيث أجرى في واشنطن عددًا من اللقاءات مع المسؤولين الماليين والاقتصاديين الأميركيين ومسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين الدعم الفني والمالي وتعزيز العلاقات بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المالية الأميركية والدولية.

كما التقى الكبير خلال زيارته إلى الولايات المتحدة ممثلي عدد من الشركات الأميركية لاستعرض فرص التعاون المشترك والاستثمار والعودة إلى ليبيا خلال المرحة المقبلة.