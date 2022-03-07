الكبير يبحث 3 ملفات مع صندوق النقد في واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ثلاث مسائل خلال اجتماع مع المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية، واشنطن.

وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك»، بأن محور مباحثات الكبير مع صندوق النقد تمثلت في «جهود المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، ومسار توحيد المصرف المركزي، بالإضافة إلى برامج الدعم الفني والاستشاري لصندوق النقد الدولي».

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ويناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال زيارة يؤديها إلى الولايات المتحدة، مع المسؤولين في واشنطن، ما تحقق في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.

وفي 28 فبراير المنقضي، أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، عن تأييده لتلك الزيارة التي قال إنها ستشهد «مشاورات مهمة» مع «كبار» المسؤولين الأميركيين، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر».

واتفق الكبير ونورلاند، خلال لقاء بتونس في اليوم نفسه، «على أهمية استقلال المؤسسات السيادية، ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي».