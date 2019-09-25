الصديق الكبير يناقش مع وفد أميركي الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 سبتمبر 2019, 09:59 صباحا
الصديق عمر الكبير، وريتشارد ب.نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إريك ماير. (المصرف المركزي)

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، أمس الثلاثاء، بتونس مع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد ب.نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إريك ماير، لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي على المستوى المحلي والدولي.

وذكر المصرف المركزي في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن الاجتماع «استعرض أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية وجرى الاتفاق على تكثيف الجهود وتعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستمرار في عقد جلسات الحوار الاقتصادي برعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا».

وحضر الاجتماع الذي عقد في تونس عدد من مديري الإدارات المعنية من مصرف ليبيا المركزي.

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