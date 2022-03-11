الكبير يبحث عودة الشركات الأميركية إلى السوق الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع رابطة الأعمال الليبية - الأميركية، تشجيع الشركات الأميركية للعودة إلى السوق الليبية، وتذليل الصعاب أمامها.

وتناول اللقاء، الذي عقد أمس الخميس، فرص الاستثمار الواعدة في ليبيا، حسب بيان المصرف على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

حضر الاجتماع عدد من الشركات الأميركية الرائدة منها «موتورولا» و«بيبسي كولا» و«كونوكو فيلبس» وغيرها من الشركات.

وأمس أيضا، التقى الكبير مسؤولين بصندوق النقد الدولي، حيث ناقش معهم سبل دعم الصندوق لقدرات المصرف في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية، كما تطرقت المباحثات إلى برنامج زيارات الفرق الفنية التابعة للصندوق إلى ليبيا، فيما أشاد مسؤولو الصندوق بـ«دور المصرف المركزي الهام خلال طيلة الفترات الماضية في استدامة الدولة واستقرار الوضع الاقتصادي والمالي».

زيارة الكبير إلى واشنطن

وعقد الكبير، خلال زيارته العاصمة الأميركية واشنطن، لقاءات عديدة، مع مسؤولين أميركيين، تناولت في مجملها ما تحقق في مخطط الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.

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وفي 28 فبراير المنقضي، أعرب المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، عن تأييده لتلك الزيارة التي قال إنها ستشهد «مشاورات مهمة» مع «كبار» المسؤولين الأميركيين، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر».

واتفق الكبير ونورلاند، خلال لقاء بتونس في اليوم نفسه، «على أهمية استقلال المؤسسات السيادية، ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي».