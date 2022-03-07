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ورش تدريبية متنقلة.. وزارة العمل تطلق مبادرة «مهنتك مستقبلك»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 07:34 مساء
ورش تدريبية متنقلة.. وزارة العمل تطلق مبادرة «مهنتك مستقبلك»
جانب من تدشين وزارة العمل مبادرة «مهنتك مستقبلك». الإثنين 7 فبراير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، مبادرة «مهنتك مستقبلك» تحت شعار «أينما تكن نصل إليك»، وذلك بالمركز الليبي-الكوري للتدريب والتأهيل.

حضر تدشين المبادرة، التي تتمثل في ورش تدريبية متنقلة، وزيرا العمل والتأهيل علي العابد، والحكم المحلي بدر الدين التومي، ووكلاء وزارة العمل، ووكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة.

وفي كلمته بالاحتفالية، أكد وزير العمل أهمية المبادرة التي تجسد أهمية التدريب المهني، وتتماشى مع خطة «عودة الحياة»، وفق منشور للوزارة على «فيسبوك».

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وأكد العابد أن هذه الورش التدريبية المتنقلة جرى تصميمها بأحدث التجهيزات والمواصفات الوطنية والدولية، لتجوب قرى ومناطق البلاد من مناطق الشرق والجنوب للوسط، ووصولًا للجبل والساحل الغربي لتدريب الباحثين عن عمل من الجنسين وفق احتياجات سوق العمل.

وأثنى وزير الحكم المحلي، خلال كلمته، على جهود رفع الكوادر الوطنية، وفقًا لخطط وزارة العمل لكافة البلاد، مؤكدًا أهمية هذه المشاريع التي تضمن خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة.

وعلى هامش الاحتفالية منح الوزير شهادات لـ135 متخرجًا في المركز الليبي-الكوري، وأيضًا أعطى الإذن ببدء الدورة التدريبية للربع الثاني من سنة 2022.

وفي 13 ديسمبر الماضي، أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية رزنامة التدريب لسنة 2022، التي تتضمن تأهيل أكثر من 1200 باحث عن العمل، وتدريب أكثر من 1300 موظف، إضافة إلى توقيع اتفاقات تدريبية بين جهات حكومية.

جانب من تدشين وزارة العمل مبادرة «مهنتك مستقبلك». الإثنين 7 فبراير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من تدشين وزارة العمل مبادرة «مهنتك مستقبلك». الإثنين 7 فبراير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من تدشين وزارة العمل مبادرة «مهنتك مستقبلك». الإثنين 7 فبراير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من تدشين وزارة العمل مبادرة «مهنتك مستقبلك». الإثنين 7 فبراير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من تدشين وزارة العمل مبادرة «مهنتك مستقبلك». الإثنين 7 فبراير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من تدشين وزارة العمل مبادرة «مهنتك مستقبلك». الإثنين 7 فبراير 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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