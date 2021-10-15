وزير العمل يبحث مع السفير الإسباني التعاون في مجال التدريب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 09:18 مساء
لقاء وزير العمل والسفير الإسباني، 14 أكتوبر 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير العمل والتأهيل علي الرضا مع السفير الإسباني لدى ليبيا خوان لاراش التعاون في مجال التدريب والتأهيل.

جاء ذلك في اجتماع بمكتبه أمس الخميس في طرابلس، حسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأثنى الرضا على جهود إسبانيا لدعم قضايا العمل والعمال، خصوصا بعد استضافة أعمال حوار دول غرب المتوسط «5+5» في مدينة لكنتبي مؤخرا، مؤكداى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ومشيدا بمواقف مدريد الداعمة لاستقرار الأوضاع في ليبيا.

من جانبه، أكّد السفير الإسباني سعي بلاده إلى توطيد العلاقات مع ليبيا، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات كافة، خصوصا العمل والتأهيل.

وفي ختام اللقاء، وجه الرضا الدعوة إلى نظيره الإسباني لزيارة ليبيا، لتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال العمل.

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