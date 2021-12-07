انطلاق دورة تدريبية لرفع كفاءة الدبلوماسيين الليبيين بالعاصمة التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 03:29 مساء
دورة تدريبية لرفع كفاءة الدبلوماسيين الليبيين بالعاصمة التركية, (الخارجية الليبية)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الخاصة برفع كفاءة الدبلوماسيين الليبيين بالعاصمة التركية أنقرة.

حيث انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية الخاصة برفع كفاءة الدبلوماسيين الليبيين بالعاصمة التركية أنقرة بمعهد الدراسات الدبلوماسية بالعاصمة التركية أنقرة، بالتنسيق مع إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية بالوزارة وبمتابعة السفارة الليبية بجمهورية تركيا.

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ولفتت الوزارة إلى أن الدورة تأتي «تنفيذًا للاتفاقات المتعلقة بتدريب الدبلوماسيين الشباب للرفع من مستوى الأداء الوظيفي».

وبحسب البيان، يتمحور برنامج الدورة التدريبي حول نظام الأمم المتحدة والدبلوماسية الرقمية والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى قواعد البروتوكول بشكل عام والدبلوماسية والعلاقات الدولية.

دورة تدريبية لرفع كفاءة الدبلوماسيين الليبيين بالعاصمة التركية, (الخارجية الليبية)
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