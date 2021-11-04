لقاء ليبي تونسي يؤكد تفعيل التعاون في مجال التدريب المهني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 نوفمبر 2021, 05:24 مساء
وزير التعليم الفني سعيد السيفاو ووزير التشغيل التونسي نصر الدين نصيبي خلال اجتماعهما في تونس، 4 نوفمبر 2021. (وزارة التشغيل التونسية)

عُقد صباح اليوم الخميس، اجتماعا بين وزير التعليم الفني بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سعيد السيفاو، ووزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، نصر الدين نصيبي، في تونس، وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على تفعيل اللجنة الفنية المشتركة في مجال التدريب المهني.

وجرى تشكيل هذه اللجنة في العام 2019، بينما شهد الاجتماع كذلك تقديم مقترحات عملية في إطار برنامج تعاون ثنائي يستجيب لتطلعات الجانبين بهدف وضع معايير للاعتراف المتبادل بشهادات التكوين والتدريب المهني الممنوحة من البلدين.

توصية بتدشين منصة إلكترونية لتبادل المعلومات حول فرص التشغيل بين ليبيا وتونس

وكذلك إيجاد الآليات لتمكين الليبيين للتدريب في تونس وفق الاحتياجات المحددة من الجانب الليبي، بجانب استحداث منصة إلكترونية لتبادل المعطيات الخاصة بالقطاع بين البلدين، وتوفير مواقع للتدريب في تونس للراغبين في التكوين من الشباب الليبي.

فضلا عن تبادل الخبرات والزيارات والاستشارات، وتبادل التجارب في مجال إعداد مناهج التكوين والتدريب بمختلف المستويات، بجانب تنظيم زيارات تعاون وتبادل خبرات وتجارب دورية بين الجانبين.

من جانبه، أشاد السيفاو بالتجربة التونسية في قطاع التكوين المهني، مشيرا إلى الرغبة في الاستفادة منها سواء في مجالي التكوين الأساسي والمستمر، وكذلك هندسة التكوين.

وأكد المسؤول التونسي استعداد بلاده لوضع كل خبرتها لدعم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مجال التكوين المهني.

وزير التعليم الفني سعيد السيفاو ووزير التشغيل التونسي نصر الدين نصيبي خلال اجتماعهما في تونس، 4 نوفمبر 2021. (وزارة التشغيل التونسية)
وزير التعليم الفني سعيد السيفاو ووزير التشغيل التونسي نصر الدين نصيبي خلال اجتماعهما في تونس، 4 نوفمبر 2021. (وزارة التشغيل التونسية)
وزير التعليم الفني سعيد السيفاو ووزير التشغيل التونسي نصر الدين نصيبي خلال اجتماعهما في تونس، 4 نوفمبر 2021. (وزارة التشغيل التونسية)
وزير التعليم الفني سعيد السيفاو ووزير التشغيل التونسي نصر الدين نصيبي خلال اجتماعهما في تونس، 4 نوفمبر 2021. (وزارة التشغيل التونسية)
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