وزارة العمل والتأهيل تطلق حزمة البرامج التدريبية لسنة 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 ديسمبر 2021, 01:35 صباحا
وزير العمل والتأهيل يُطلق روزنامة التدريب لسنة 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية رزنامة التدريب لسنة 2022، والتي تتضمن تأهيل أكثر من 1200 باحث عن العمل، وتدريب أكثر من 1300 موظف، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تدريبية بين جهات حكومية.

جاء ذلك خلال احتفالية حضرها وزير العمل والتأهيل علي العابد، ووكيل شؤون الديوان حسام المزوغي، ووكيل شؤون التأهيل عبدالناصر العقيلي، ووكيل وزارة الرياضة جمال أبونوارة، ووكيلي وزارة الشباب أحمد الكاتب، وأمين عام مجلس الوزراء ولفيف من المسؤولين بالإضافة إلى حضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة وممثلي الشركات و المراكز التدريبية.

تدريب أكثر من 1200 باحث عن العمل
واستعرضت الوزارة خلال الحفل مراسم النشاطات والخطط التدريبية المزمع تنفيذها خلال العام المقبل، والتي تتضمن تدريب أكثر من 1200 باحث عن العمل في مجال التدريب المهني بشتى أشكاله بالداخل والخارج، بالإضافة إلى مبادرة التدريب المهني المتنقل من خلال ورش عمل تدريبية متنقلة تجوب كل المدن الليبية.

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تدريب أكثر من 1300 موظف
كما سيتم تدريب أكثر من 1300 موظف على المستوى الوطني داخليًا وخارجيًا، والتي بدأت اليوم بإيفاد أكثر من 200‪ موظف من ديوان الوزارة والجهات التابعة ومكاتب العمل على مستوى ليبيا، وفق الخطة المعدة لروزنامة التدريب، كما سيكون هناك تدريب لموظفي الجهات التابعة

وأشار الوزير أيضًا إلى أن الوزارة تولي تدريب المرأة اهتمامًا كبيرًا، وسيكون لها مكان في هذه البرامج، ولفئة شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة أيضًا.

اتفاقيات تدريبية
وتخلل الحفل عروض حول التدريب والتأهيل وأهميته، كما افتتح الوزير عددًا من الورش التدريبية على مستوى ليبيا عبر تقنية الدائرة المغلقة ZOOM، واستمع إلى المدربين والمتدربين. واختتم الحفل بتوقيع عدد من الاتفاقيات التدريبية مع عدة جهات حكومية، بهدف تنفيذ برامج تدريبية بالشراكة، وتكريم عدد من الحرفيين في المهن التقليدية.

جانب من إطلاق وزارة العمل والتأهيل يُطلق روزنامة التدريب لسنة 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من إطلاق وزارة العمل والتأهيل يُطلق روزنامة التدريب لسنة 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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