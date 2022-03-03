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باشاغا يتقدم ببلاغ إلى النائب العام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 01:47 مساء
باشاغا يتقدم ببلاغ إلى النائب العام
رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا. (أرشيفية: بوابة الوسط)
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تقدم رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، الخميس، ببلاغ إلى النائب العام ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بشأن «معلومات تفيد بقيام الحكومة السابقة منتهية الولاية باستغلال السلطة وإقفال المجال الجوي اللييي بالكامل» لمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

واعتبر باشاغا في رسالة نشرها مكتبه الإعلامي، ما وصفها بـ«الحكومة السابقة منتهية الولاية باستغلال السلطة، وبإقفال المجال الجوي الليبي بالكامل». واعتبر أن ذلك «يمثل انتهاكًا لحق التنقل، واعتداءً على السلطة الدستورية والسياسية»، متهمًا حكومة الدبيبة بمنع حكومته «من ممارسة مهامها وواجباتها».

واستند البلاع إلى «المادة 204 من قانون العقوبات الليبي التي تنص على أنه (يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً يرمي لمنع رئيس الدولة أوالسلطة التشريعية أو الحكومة منعًا كليًا أوجزئيًا من مزاولة أعمالهم أومباشرة سلطاتهم المخولة لهم قانونًا ولوكان المنع موقتًا)».

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ومنح مجلس النواب، الثلاثاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، وحدد موعدًا لأدائها اليمين القانونية اليوم. لكن الدبيبة جدد موقفه الرافض لتسليم السلطة في كلمة مصورة أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أن حكومة باشاغا «لن يكون لها مكان ولن تعمل في الواقع». واتهم رئاسة مجلس النواب بانتهاج «التزوير للتمديد»، وأن أغلبية أعضاء المجلس «رفضوا المشاركة في جلسة الثلاثاء وقالوا لا للتمديد ونعم للانتخابات».

وفي وقت سابق الخميس، أكدت مصادر محلية في مصراتة وجود اتصالات ووساطات مع قيادات المدينة لإطلاق وزيري الخارجية حافظ قدور، والثقافة صالحة الزروق، في حكومة رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

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