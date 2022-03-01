باشاغا: منح الثقة لحكومتنا جرى بطريقة شفافة وعلنية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، إن عملية منح الثقة التي حصلت عليها حكومته من مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جرت «بطريقة واضحة وشفافة وعلنية».

وتابع باشاغا، في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه يسعى إلى «المصالحة والمشاركة والاستقرار، من أجل الانطلاق إلى الرفاه والازدهار والنماء»، مشددًا على أنه لم يأتِ «للانتقام وتصفية الحسابات، بل من أجل البناء».

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وأضاف أن «بناء الوطن يحتاج إلى الجميع، ونمد أيدينا للجميع سواء معارضين أو مَن كانوا في الطرف الآخر الذي يعارضنا ولا يريدنا».

وفي وقت سابق من اليوم، منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، بـ92 صوتًا، في الجلسة التي عُقدت في طبرق.

لكن حكومة الوحدة الوطنية، اتهمت رئاسة مجلس النواب بـ«انتهاج التزوير»، في منح الثقة للحكومة الجديدة، مؤكدة أنها مستمرة في عملها.